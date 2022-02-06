Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220206/galaksimizde-ilk-kez-dolasan-kara-delik-kesfedildi-1053528883.html
Galaksimizde ilk kez dolaşan kara delik keşfedildi
Galaksimizde ilk kez dolaşan kara delik keşfedildi
ABD'nin Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden gökbilimciler, yayımladıkları çalışmayla 'ilk kez Samanyolu galaksisinde gezgin kara delik tespit ettiklerini'... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T15:46+0300
2022-02-06T16:04+0300
yaşam
kara delik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052925338_0:43:3000:1731_1920x0_80_0_0_4e4706ce5047e3b61d7093778aa9322c.jpg
Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden bir ekibin Astrofizik Dergisi'ne (Astrophysical Journal) gönderdiği ve önbaskı sunucusu arXiv'de uzman incelemesine açtığı çalışma, kara deliklerle ilgili yeni bir gizemi ortaya çıkardı. Makaleye göre Samanyolu galaksisinde ilk kez dolaşan kara delik tespit edildi, kara deliklerin görünmez olmasından ötürü gezgin versiyonla ilgili sonuçlara çevredeki uzayda seyahat eden ışık üzerindeki etkileri incelenerek ulaşıldı. Araştırmayı yöneten Kailash Sahu, 'izole ve yıldız kütleli bir kara deliğin ilk kesin tespiti ve kütle ölçümünü gerçekleştirdiklerini' söyledi.Buna göre saniyede yaklaşık 45 kilometre hızla hareket eden gök cismi, Dünya'dan yaklaşık 5200 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor. Bilim insanları, türüne göre alışılmadık derecede yüksek hızda seyretmesini, ana yıldızı patladığında uzayda ileri itilmesi teziyle açıklıyor. İlk çalışmaları 2011 yılına kadar uzanan keşif, Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla yapıldı. Kara delikler görünür olmadıkları için doğrudan tespit edilemezken, gökbilimciler, kara deliklerin onları çevreleyen uzay üzerindeki yerçekimi etkisini inceler. Gezgin versiyon vakasında, Baltimore'daki ekip, kara deliğin yerçekimi alanından geçen uzak bir yıldızın yaydığı ışığı gözlemledi. Işığın görünürde bir neden olmaksızın nasıl büküldüğünü ve daha parlak hale geldiğini fark eden ekip, ışığın bir kara deliğin çekim alanından geçtiğine kanaat getirdi. Kütleçekimsel mikromercekleme diye de bilinen yerçekimi alanının uzay-zaman eğrilişine neden olması fenomeni, daha önce de uzaktaki gök cisimlerini tanımlamak için kullanılmıştı. Serbest yüzen kara deliğin keşfi, iki ayrı kütleçekimsel mikromercekleme araştırmasının –Optik Kütleçekimsel Mercekleme Deneyi (OGLE) ve Astrofizikte Mikromercekleme Gözlemleri (MOA)–her ikisinin de 20 Temmuz 2011'de zirveye ulaşacak bir olayı Haziran 2011'de tespit etmesiyle başladı. Daha sonra MOA-2011-BLG-191/OGLE-2011-BLG-0462 olarak adlandırılan gözlem, toplam 270 gün sürdü. Araştırmacılar, 2017 yılına kadar Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla gözlemlere devam etti. Daha sonra topladıkları verileri analiz eden ekip, sözkonusu gök cisminin büyük olasılıkla yıldız değil, kara delik olduğu sonucuna vardı. Hatta yaklaşık kütlesinin Güneş'in 7.1 katı olduğunu hesaplamayı başardı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052925338_318:0:2683:1774_1920x0_80_0_0_47555b1b70c601f51dd26ceaadbd49f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kara delik

Galaksimizde ilk kez dolaşan kara delik keşfedildi

15:46 06.02.2022 (güncellendi: 16:04 06.02.2022)
© AFP 2021Kara delik
Kara delik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021
Abone ol
ABD'nin Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden gökbilimciler, yayımladıkları çalışmayla 'ilk kez Samanyolu galaksisinde gezgin kara delik tespit ettiklerini' duyurdu.
Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden bir ekibin Astrofizik Dergisi'ne (Astrophysical Journal) gönderdiği ve önbaskı sunucusu arXiv'de uzman incelemesine açtığı çalışma, kara deliklerle ilgili yeni bir gizemi ortaya çıkardı. Makaleye göre Samanyolu galaksisinde ilk kez dolaşan kara delik tespit edildi, kara deliklerin görünmez olmasından ötürü gezgin versiyonla ilgili sonuçlara çevredeki uzayda seyahat eden ışık üzerindeki etkileri incelenerek ulaşıldı.
Araştırmayı yöneten Kailash Sahu, 'izole ve yıldız kütleli bir kara deliğin ilk kesin tespiti ve kütle ölçümünü gerçekleştirdiklerini' söyledi.
Buna göre saniyede yaklaşık 45 kilometre hızla hareket eden gök cismi, Dünya'dan yaklaşık 5200 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyor. Bilim insanları, türüne göre alışılmadık derecede yüksek hızda seyretmesini, ana yıldızı patladığında uzayda ileri itilmesi teziyle açıklıyor.
İlk çalışmaları 2011 yılına kadar uzanan keşif, Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla yapıldı. Kara delikler görünür olmadıkları için doğrudan tespit edilemezken, gökbilimciler, kara deliklerin onları çevreleyen uzay üzerindeki yerçekimi etkisini inceler. Gezgin versiyon vakasında, Baltimore'daki ekip, kara deliğin yerçekimi alanından geçen uzak bir yıldızın yaydığı ışığı gözlemledi. Işığın görünürde bir neden olmaksızın nasıl büküldüğünü ve daha parlak hale geldiğini fark eden ekip, ışığın bir kara deliğin çekim alanından geçtiğine kanaat getirdi.
Kütleçekimsel mikromercekleme diye de bilinen yerçekimi alanının uzay-zaman eğrilişine neden olması fenomeni, daha önce de uzaktaki gök cisimlerini tanımlamak için kullanılmıştı.
Serbest yüzen kara deliğin keşfi, iki ayrı kütleçekimsel mikromercekleme araştırmasının –Optik Kütleçekimsel Mercekleme Deneyi (OGLE) ve Astrofizikte Mikromercekleme Gözlemleri (MOA)–her ikisinin de 20 Temmuz 2011'de zirveye ulaşacak bir olayı Haziran 2011'de tespit etmesiyle başladı. Daha sonra MOA-2011-BLG-191/OGLE-2011-BLG-0462 olarak adlandırılan gözlem, toplam 270 gün sürdü. Araştırmacılar, 2017 yılına kadar Hubble Uzay Teleskobu yardımıyla gözlemlere devam etti. Daha sonra topladıkları verileri analiz eden ekip, sözkonusu gök cisminin büyük olasılıkla yıldız değil, kara delik olduğu sonucuna vardı. Hatta yaklaşık kütlesinin Güneş'in 7.1 katı olduğunu hesaplamayı başardı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce