https://tr.sputniknews.com/20220206/istanbulda-cinayet-15-yasindaki-cocugunun-onunde-hamile-kadini-oldurdu-1053520760.html

İstanbul'da cinayet: 1.5 yaşındaki çocuğunun önünde hamile kadını öldürdü

İstanbul'da cinayet: 1.5 yaşındaki çocuğunun önünde hamile kadını öldürdü

İstanbul Ümraniye’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir Ozan Dum adlı kişi, 19 yaşındaki 6 aylık hamile olan dini nikahlı eşini 1.5 yaşındaki çocuğunun... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T10:13+0300

2022-02-06T10:13+0300

2022-02-06T10:16+0300

türkiye

ozan dum

hasret dalkoparan

kadın cinayeti

imam

dini nikah

ümraniye

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053520729_0:65:750:487_1920x0_80_0_0_81153e3dc3225c408a68bdd638ffc879.jpg

İstanbul Ümraniye'de geçen cuma günü meydana gelen olayda 19 yaşındaki Hasret Dalkoparan dini nikahlı kocası ve madde bağımlısı olduğu söylenen Ozan Dum ile aşırı kıskançlık gerekçesiyle tartışarak ağabeyi Tolga Dalkoparan’ın evine sığındı. İHA'nın haberine göre tartışmadan bir kaç gün sonra Dum, Dalkoparan’ın yaşadığı evi gözetlemeye başladı ve Dalkoparan’ın ağabeyinin markete gitmesini fırsat bilerek evin içerisine daldı. Kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdıDum ardından silahını çıkartarak Dalkoparan’a 1.5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan hamile kadın hayatını kaybetti. Dum kızının gözü önünde Dalkoparan'ın kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı. 18 suç kaydı bulunan Dum, polisin detaylı çalışmaları sonucu kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Çekmeköy’de yakalandı. Emniyette sorgulama işlemleri tamamlanan Dum, Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görgü tanığı yenge Hülya Dalkoparan, “Ben evdeydim, eşim markete girmişti. Ateş ettiğini duyunca kaçarak saklandım. Eşimi aradım, eşim eve geldi. Odanın kapısını açtığımızda, kanlar içerisinde, öldürülerek parçalara ayrıldığını gördük. Bu şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz. İdam edilmesini istiyoruz” dedi. Baba Dalkoparan: Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek? İdamını istiyorumBaba Derya Dalkoparan, “Ben bu şahsın annesi ve babasından da şikayetçiyim. Daha önceden kızımı tehdit ettiğini de biliyorlardı. Nitekim bu şekilde de oldu. Şimdi ben buradan adalete sesleniyorum. Ne zamana kadar kadınlar böyle katledilecek? En son evimizin önünde pusuya yatıp kızımı vurdu. Damadım iyi bir insan değildi. Ben annesine babasına defalarca söyledim. Sonuç ortada, çok üzüntülüyüm. Canımız çok kötü bir şekilde yanıyor. Bu caninin idamını istiyorum, çifte cinayet gerçekleştirdi. Benim kızım hamileydi” ifadelerini kullandı.

türkiye

ümraniye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ozan dum, hasret dalkoparan, kadın cinayeti, imam, dini nikah, ümraniye, istanbul