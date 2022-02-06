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https://tr.sputniknews.com/20220206/kralice-elizabeth-prens-charles-kral-oldugunda-esi-camillanin-kralice-olacagini-duyurdu-1053516701.html
Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını duyurdu
Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını duyurdu
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıkladı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T02:05+0300
2022-02-06T02:06+0300
dünya
kraliçe elizabeth
prens charles
camilla parker bowles
kraliçe
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Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın kraliçe unvanı almasını içten dilediğini belirtti.Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.
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kraliçe elizabeth, prens charles, camilla parker bowles, kraliçe

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles kral olduğunda eşi Camilla'nın kraliçe olacağını duyurdu

02:05 06.02.2022 (güncellendi: 02:06 06.02.2022)
© AFP 2021 / STUART C. WILSONİngiltere Veliaht Prensi Charles ve Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles
İngiltere Veliaht Prensi Charles ve Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / STUART C. WILSON
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıkladı.
Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın kraliçe unvanı almasını içten dilediğini belirtti.
Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.
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