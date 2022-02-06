https://tr.sputniknews.com/20220206/mardinde-eren-kis-20-sehit-jandarma-er-harun-kahya-operasyonu-baslatildi-1053522260.html
Mardin'de Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu başlatıldı
Mardin'de Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu başlatıldı
Eren Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar 348 sığınak, depo ve barınak imha edildi. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T11:17+0300
2022-02-06T11:17+0300
2022-02-06T11:18+0300
mardin
operasyon
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'kış üslenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek maksadıyla' operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda Mardin'de 'Eren Kış-20 Mardin-Ömeryan Şehit Jandarma Er Harun Kahya' Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 585 personel görev yapıyor. Bakanlık koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 7 Kasım 2021'de icrasına başlanılan Eren Kış operasyonlarında bugüne kadar 19 kişi öldürüldü, 1 kişi sağ ele geçirildi. 348 sığınak, depo ve barınağın imha edildiği operasyonlarda 101 silah, 2 uçaksavar, 6 roketatar, bir havan, 2 bomba atar, 6 makineli tüfek, 67 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği, 172 el bombası, 56 mayın/EYP, 366 fünye, 518 tüp, 1665 kilogram patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23 bin 746 mühimmat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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mardin, operasyon
Mardin'de Eren Kış-20 Şehit Jandarma Er Harun Kahya Operasyonu başlatıldı
11:17 06.02.2022 (güncellendi: 11:18 06.02.2022) Abone ol
Eren Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar 348 sığınak, depo ve barınak imha edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'kış üslenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur ve güven ortamını pekiştirmek maksadıyla' operasyonlar sürüyor.
Bu kapsamda Mardin'de 'Eren Kış-20 Mardin-Ömeryan Şehit Jandarma Er Harun Kahya' Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 585 personel görev yapıyor.
Bakanlık koordinasyonunda yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 7 Kasım 2021'de icrasına başlanılan Eren Kış operasyonlarında bugüne kadar 19 kişi öldürüldü, 1 kişi sağ ele geçirildi.
348 sığınak, depo ve barınağın imha edildiği operasyonlarda 101 silah, 2 uçaksavar, 6 roketatar, bir havan, 2 bomba atar, 6 makineli tüfek, 67 uzun namlulu silah, 3 keskin nişancı tüfeği, 3 lav, 8 tabanca, 3 av tüfeği, 172 el bombası, 56 mayın/EYP, 366 fünye, 518 tüp, 1665 kilogram patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23 bin 746 mühimmat ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.