https://tr.sputniknews.com/20220206/sabri-sarioglu-galatasaraya-donuyor-iddiasi-1053523719.html

'Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor' iddiası

'Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor' iddiası

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından alt yapıda yapılanmaya gidiliyor. Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun sarı kırmızılı... 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T12:14+0300

2022-02-06T12:14+0300

2022-02-06T12:19+0300

sabri sarıoğlu

spor

galatasaray

hakan balta

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Galatasaray'da 17 yıl boyunca formayı giyen ve 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda eden Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor.Fanatik’in haberine göre, geçen günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin alt yapıda görev alması bekleniyor.Öte yandan, Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.Fatih Terim'in ardından alt yapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20190109/super-lig-sabri-sarioglu-geri-donuyor-1037000734.html

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sabri sarıoğlu, galatasaray, hakan balta