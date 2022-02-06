'Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor' iddiası

Galatasaray'da 17 yıl boyunca formayı giyen ve 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda eden Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor.Fanatik’in haberine göre, geçen günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin alt yapıda görev alması bekleniyor.Öte yandan, Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.Fatih Terim'in ardından alt yapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından alt yapıda yapılanmaya gidiliyor. Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun sarı kırmızılı takımın alt yapısında görev alması bekleniyor. Resmi duyuruların birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da 17 yıl boyunca formayı giyen ve 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda eden Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor.
Fanatik’in haberine göre, geçen günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin alt yapıdagörev alması bekleniyor.
Öte yandan, Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.
Fatih Terim'in ardından alt yapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.