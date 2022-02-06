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https://tr.sputniknews.com/20220206/sabri-sarioglu-galatasaraya-donuyor-iddiasi-1053523719.html
'Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor' iddiası
'Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor' iddiası
Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından alt yapıda yapılanmaya gidiliyor. Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun sarı kırmızılı... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T12:14+0300
2022-02-06T12:19+0300
sabri sarıoğlu
spor
galatasaray
hakan balta
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Galatasaray'da 17 yıl boyunca formayı giyen ve 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda eden Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor.Fanatik’in haberine göre, geçen günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin alt yapıda görev alması bekleniyor.Öte yandan, Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.Fatih Terim'in ardından alt yapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20190109/super-lig-sabri-sarioglu-geri-donuyor-1037000734.html
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sabri sarıoğlu, galatasaray, hakan balta

'Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor' iddiası

12:14 06.02.2022 (güncellendi: 12:19 06.02.2022)
© AASabri Sarıoğlu
Sabri Sarıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılmasının ardından alt yapıda yapılanmaya gidiliyor. Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun sarı kırmızılı takımın alt yapısında görev alması bekleniyor. Resmi duyuruların birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da 17 yıl boyunca formayı giyen ve 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda eden Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor.
Fanatik’in haberine göre, geçen günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 Galatasaray - Fenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin alt yapıda görev alması bekleniyor.
Öte yandan, Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.
Fatih Terim'in ardından alt yapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.
Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2019
YAŞAM
İddia: Süper Lig'den birçok takım Sabri Sarıoğlu'nun peşinde
9 Ocak 2019, 10:55
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