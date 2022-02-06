https://tr.sputniknews.com/20220206/sakaryada-dugunde-cikan-kavgada-24-kisi-yaralandi-1053516379.html

Sakarya'da düğünde çıkan kavgada 24 kişi yaralandı

Sakarya'da düğünde çıkan kavgada 24 kişi yaralandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 24 kişi yaralandı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-06T01:50+0300

2022-02-06T01:50+0300

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türkiye

sakarya

düğün

kavga

erenler

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşanan olayda, bir düğün salonunda gelin S.Ö ile damat S.K'nın nikah töreni sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Düğün salonunun dışında da devam eden kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavgada darp nedeniyle yaralanan 14 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi. Hafif yaralanan 10 kişiye de olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. Polis ekipleri düğün salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayda yara almadığı öğrenilen gelin ve damadın polis aracıyla olay yerinden götürülmesinin ardından salondaki diğer davetliler de oluşturulan güvenlik koridorundan geçirilerek düğün salonundan çıkartılıp polis araçlarıyla uzaklaştırıldı.

türkiye

sakarya

erenler

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sakarya, düğün, kavga, erenler