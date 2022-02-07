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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 7 Şubat paylaşımı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 7 Şubat paylaşımı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,” 7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T16:55+0300
2022-02-07T16:56+0300
politika
ömer çelik
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;"Bugün 7 Şubat. FETÖ’nün MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı hedef alarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve meşru Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne dönük darbe girişiminin 10. yıl dönümü.7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz.7 Şubat darbe girişimi, karanlık örgüt FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkasıdır.FETÖ, 7 Şubat’ta ve sonrasında MİT'e ve devletin diğer kurumlarına yönelik operasyonlarıyla Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politika geliştirme kabiliyetini hedef almıştır. Türkiye düşmanlarının maşası, Türkiye düşmanı projelerin aracı olduğunu ortaya koymuştur. 7 Şubat darbe girişimi, Sn Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde başarısız olmuştur. Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu liderlik ile Türkiye’nin ulusal güvenliğine dair tavizsiz duruşunu göstermiştir.Cumhurbaşkanımızın o gün tüm terör örgütlerine verdiği mesaj açıktır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli egemenliği korumak için her türlü bedeli ödemeye her an hazırız. Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."
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ömer çelik, ak parti, fetö

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 7 Şubat paylaşımı

16:55 07.02.2022 (güncellendi: 16:56 07.02.2022)
© İHAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,” 7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” paylaşımında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Bugün 7 Şubat. FETÖ’nün MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı hedef alarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve meşru Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne dönük darbe girişiminin 10. yıl dönümü.

7 Şubat’ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz.7 Şubat darbe girişimi, karanlık örgüt FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkasıdır.
FETÖ, 7 Şubat’ta ve sonrasında MİT'e ve devletin diğer kurumlarına yönelik operasyonlarıyla Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politika geliştirme kabiliyetini hedef almıştır. Türkiye düşmanlarının maşası, Türkiye düşmanı projelerin aracı olduğunu ortaya koymuştur. 7 Şubat darbe girişimi, Sn Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde başarısız olmuştur. Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu liderlik ile Türkiye’nin ulusal güvenliğine dair tavizsiz duruşunu göstermiştir.
Cumhurbaşkanımızın o gün tüm terör örgütlerine verdiği mesaj açıktır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli egemenliği korumak için her türlü bedeli ödemeye her an hazırız. Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."
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