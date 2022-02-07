Amazon rekor kırdı: Şirketin değeri bir günde 190 milyar dolar yükseldi

Çevrimiçi perakende devi Amazon, 4 Şubat'ta rekor kırarak bir günde en çok değer kazanan ABD merkezli şirket unvanını kazandı. Şirket hisseleri, Ekim-Aralık 2021 dönemine ait finansal verilerin yayımlanmasından bir gün sonra yüzde 13.5 yükseldi. Böylece Amazon'un piyasa değeri 190 milyar dolar arttı.Independent Türkçe'nin aktardığına göre veri ve analiz şirketi Refinitiv, Amazon'un Apple'a ait rekoru kırdığını da duyurdu. Apple, Ekim-Aralık 2021'deki finansal verilerini açıkladıktan sonra piyasa değeri 28 Ocak'ta 181 milyar dolar yükselmişti.Amazon'un yükselişi, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın rekor kaybından hemen sonra meydana geldi. Bir günde en çok değer kaybeden ABD şirketi olan Meta'nın hisseleri geçen perşembe günü yüzde 26.4 değer kaybetmiş ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 230 milyar dolar kayba uğramıştı.
Bir günde en çok değer kazanan ABD merkezli şirket unvanını kazanan Amazon'un piyasa değeri 190 milyar dolar arttı.
Çevrimiçi perakende devi Amazon, 4 Şubat'ta rekor kırarak bir günde en çok değer kazanan ABD merkezli şirket unvanını kazandı. Şirket hisseleri, Ekim-Aralık 2021 dönemine ait finansal verilerin yayımlanmasından bir gün sonra yüzde 13.5 yükseldi. Böylece Amazon'un piyasa değeri 190 milyar dolar arttı.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre veri ve analiz şirketi Refinitiv, Amazon'un Apple'a ait rekoru kırdığını da duyurdu. Apple, Ekim-Aralık 2021'deki finansal verilerini açıkladıktan sonra piyasa değeri 28 Ocak'ta 181 milyar dolar yükselmişti.
Amazon'un yükselişi, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın rekor kaybından hemen sonra meydana geldi. Bir günde en çok değer kaybeden ABD şirketi olan Meta'nın hisseleri geçen perşembe günü yüzde 26.4 değer kaybetmiş ve şirketin piyasa değeri yaklaşık 230 milyar dolar kayba uğramıştı.