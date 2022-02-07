https://tr.sputniknews.com/20220207/beyaz-saray-biden-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-ukrayna-konusunu-gorustu-1053542813.html

Beyaz Saray: Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Ukrayna konusunu görüştü

Beyaz Saray: Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Ukrayna konusunu görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınak konusunu görüştüğü bildirildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T05:16+0300

2022-02-07T05:16+0300

2022-02-07T05:16+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

joe biden

ukrayna krizi

rusya-ukrayna ilişkileri

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna krizi ele alındı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağa karşı devam eden diplomatik ve caydırıcı çabaları görüştü'' ifadesi kullanıldı.Açıklamaya göre, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin önemini vurgulayan liderler, Ukrayna, müttefikleri ve ortakları ile istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldı.

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emmanuel macron, joe biden, ukrayna krizi, rusya-ukrayna ilişkileri