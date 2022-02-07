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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/beyaz-saray-biden-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-ukrayna-konusunu-gorustu-1053542813.html
Beyaz Saray: Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Ukrayna konusunu görüştü
Beyaz Saray: Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Ukrayna konusunu görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınak konusunu görüştüğü bildirildi. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T05:16+0300
2022-02-07T05:16+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
joe biden
ukrayna krizi
rusya-ukrayna ilişkileri
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna krizi ele alındı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağa karşı devam eden diplomatik ve caydırıcı çabaları görüştü'' ifadesi kullanıldı.Açıklamaya göre, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin önemini vurgulayan liderler, Ukrayna, müttefikleri ve ortakları ile istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldı.
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emmanuel macron, joe biden, ukrayna krizi, rusya-ukrayna ilişkileri

Beyaz Saray: Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Ukrayna konusunu görüştü

05:16 07.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEJoe Biden - Emmanuel Macron
Joe Biden - Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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ABD Başkanı Joe Biden ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınak konusunu görüştüğü bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna krizi ele alındı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağa karşı devam eden diplomatik ve caydırıcı çabaları görüştü'' ifadesi kullanıldı.
Açıklamaya göre, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğin önemini vurgulayan liderler, Ukrayna, müttefikleri ve ortakları ile istişarelere devam etme konusunda mutabık kaldı.
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