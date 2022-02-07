https://tr.sputniknews.com/20220207/bilim-insanlari-iklim-degisikligi-kar-kokusunu-degistiriyor--1053545903.html

Bilim insanları: İklim değişikliği kar kokusunu değiştiriyor

Bilim insanları: İklim değişikliği kar kokusunu değiştiriyor

Karın fark edilmese de 'topraksı, tozlu ve ıslak' olarak tarif edilen bir kokusu var ama bilim insanlarına göre iklim değişikliği bu kokuyu etkiliyor. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T08:45+0300

2022-02-07T08:45+0300

2022-02-07T08:45+0300

kar

yaşam

iklim değişikliği

koku

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Bilim insanlarına göre karın 'yerde ve havada ne olduğuna göre değişen' bir kokusu var. İklim değişikliği nedeniyle hem atmosfer hem de yerin ısınması sonucu karın kokusu da değişip güçlenmeye başladı. Hürriyet'in aktardığına göre ABD Philadelphia’daki Monell Kimyasal Duyular Merkezi’nden Profesör Johan Lundstrom, kar kokusunun havadaki yabancı maddeleri yansıttığını, bu nedenle Wisconsin’deki kar taneleri ile İsveç’tekinin farklı koktuğunu söyledi.Kanada’daki McGill Üniversitesi Atmosfer ve Okyanus Bilimleri Bölüm Başkanı kimyager Parisa Ariya da iklim değişikliğinin karın kokusunu da etkilediğini ifade etti. Ariya bu değişimi şöyle açıkladı: "Yer ve havadaki ısınma, koku moleküllerinin dolaşımını ve yoğunluğunu etkiliyor.”

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kar, iklim değişikliği, koku