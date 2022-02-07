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SEYİR HALİ
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https://tr.sputniknews.com/20220207/ekonomist-urkun-ufeden-tufeye-gecisi-onumuzdeki-donemde-biraz-daha-hissedecegiz-1053557964.html
Ekonomist Ürkün: ÜFE’den TÜFE’ye geçişi önümüzdeki dönemde biraz daha hissedeceğiz
Ekonomist Ürkün: ÜFE’den TÜFE’ye geçişi önümüzdeki dönemde biraz daha hissedeceğiz
Ekonomist Barış Ürkün, ÜFE’nin tüketici fiyatlarına etkisi konusunda “Stoklarını kullanan birçok sektör oldu. Yeni tüketimi karşılamak adına üretim için daha... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T13:43+0300
2022-02-07T13:43+0300
seyir hali
radyo
üfe
tüfe
kur
merkez bankası
faiz
enflasyon
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Ekonomist Ürkün: ÜFE’den TÜFE’ye geçişi önümüzdeki dönemde biraz daha hissedeceğiz
Ekonomist Ürkün: ÜFE’den TÜFE’ye geçişi önümüzdeki dönemde biraz daha hissedeceğiz
Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, kurun mevcut durumunu, Merkez Bankası’nın alabileceği kararları ve üretici fiyat endeksinin (ÜFE) tüketici fiyat endeksine etkilerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Ürkün, kurdaki volatilite seviyesini “ÜFE’de yüzde yüze yaklaştık. TÜFE’de yüzde 50’lere geldik. Bu faiz indirim sürecinin başlamasından itibaren yavaş yavaş gelen bir süreç, fiyat yükselişlerinde görüyoruz. Enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının yükselmesi de bu durumda geçerli, enflasyonun etkilerini gördük. Kur tarafının önemli bir etkisi oldu. Oynaklığın yüzde 80’lere çıktığı zamanları Aralık ayı içerisinde gördük. Kur korumalı mevduat 281 milyar liraya kadar şu aşamada gelmiş. Geçen haftanın döviz tevduat hesaplarına baktığımızda orada da çözülmenin bir miktar da olsa devam ettiğini gördük. Dolarizasyonun biraz daha geri çekildiğini gördük. Yüzde 62’lere kadar gelmişti, yüzde 60’lı seviyelere kadar geri çekilme var. Böyle devam ederse kurun oynaklığının düşmüş olmasının devamını sağlayabiliriz. Bu önemli, enflasyonun en azından kur etkisiyle birlikte biraz geri gelebilmesi için oynaklığının düşüş göstermesi ve belli bir seviyede tutulabilmesi lazımdır. Şu aşamada sağlayabildik aslında yüzde 80’den yüzde 20’lere kadar bu geldi” diye yorumladı.‘Kurun volatilitesini düşük tutabilirsek Merkez Bankamızın beklemeye devam edeceğini düşünüyorum’Ürkün, Merkez Bankası’nın vereceği faiz kararı konusunda “Enflasyon tarafında yılın ortasına kadar geçecek süreçte biraz daha yükseliş eğiliminin devamını göreceğiz. Bu değerlendirme içerisinde Merkez Bankamızın önümüzdeki toplantıda ne yapacağı konusunda tahminde bulunacak olursak ilk etapta faiz arttırımı olmayacak. Bunu Hazine ve Maliye Bakanımız da söyledi. Kurun volatilitesini düşük tutmayı başarabilirsek Merkez Bankamızın beklemeye devam edeceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.‘ÜFE’de yüzde yüze yakın bir sonuç var, maliyetlere etkisi olacak’Stoklarını kullanan sektörlerin yeni girdileri yüksek fiyattan alacağına dikkat çeken Ürkün, bu durumun tüketiciye yansımaları olabileceğini söyledi:“ÜFE’de yüzde yüze yakın bir sonuç var. Onun da maliyetlere etkisi olacak. Stoklarını kullanan birçok sektör oldu. Oradan etki ile fiyatlarına minimum yansıttıkları bir süreci gördük. Şimdi yeni tüketimi karşılamak adına üretim yapmak için daha yüksek fiyattan stok yapmaya başlayacaklar. Üretime maliyet artışı olarak yansıyacak ve doğal olarak fiyatlamalara etki etmeye başlayacak. Tüketici fiyatlarına daha fazla yansıma eğilimini görme ihtimalimiz olacak. Kurun en azından düşük seviyelerde volatilitesini sağlayabilirsek üretici fiyatlarındaki gidişatı durdurma imkanımız olabilir düşüncesindeyim ama benim bahsettiğim etki özellikle tüketici fiyatlarına geçişi biraz daha yüksek kılacak. ÜFE’den TÜFE’ye geçişi önümüzdeki dönemde biraz daha hissedeceğiz.”
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Ali Çağatay
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radyo, üfe, tüfe, kur, merkez bankası, faiz, enflasyon, аудио

Ekonomist Ürkün: ÜFE’den TÜFE’ye geçişi önümüzdeki dönemde biraz daha hissedeceğiz

13:43 07.02.2022
SEYİR HALİ
Ekonomist Ürkün: ÜFE’den TÜFE’ye geçişi önümüzdeki dönemde biraz daha hissedeceğiz
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Ekonomist Barış Ürkün, ÜFE’nin tüketici fiyatlarına etkisi konusunda “Stoklarını kullanan birçok sektör oldu. Yeni tüketimi karşılamak adına üretim için daha yüksek fiyattan stok yapmaya başlayacaklar. Tüketici fiyatlarına yansıma ihtimali olacak. ÜFE’den TÜFE’ye geçişi önümüzdeki dönemde biraz daha hissedeceğiz” ifadelerini kullandı.
Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, kurun mevcut durumunu, Merkez Bankası’nın alabileceği kararları ve üretici fiyat endeksinin (ÜFE) tüketici fiyat endeksine etkilerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Ürkün, kurdaki volatilite seviyesini “ÜFE’de yüzde yüze yaklaştık. TÜFE’de yüzde 50’lere geldik. Bu faiz indirim sürecinin başlamasından itibaren yavaş yavaş gelen bir süreç, fiyat yükselişlerinde görüyoruz. Enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının yükselmesi de bu durumda geçerli, enflasyonun etkilerini gördük. Kur tarafının önemli bir etkisi oldu. Oynaklığın yüzde 80’lere çıktığı zamanları Aralık ayı içerisinde gördük. Kur korumalı mevduat 281 milyar liraya kadar şu aşamada gelmiş. Geçen haftanın döviz tevduat hesaplarına baktığımızda orada da çözülmenin bir miktar da olsa devam ettiğini gördük. Dolarizasyonun biraz daha geri çekildiğini gördük. Yüzde 62’lere kadar gelmişti, yüzde 60’lı seviyelere kadar geri çekilme var. Böyle devam ederse kurun oynaklığının düşmüş olmasının devamını sağlayabiliriz. Bu önemli, enflasyonun en azından kur etkisiyle birlikte biraz geri gelebilmesi için oynaklığının düşüş göstermesi ve belli bir seviyede tutulabilmesi lazımdır. Şu aşamada sağlayabildik aslında yüzde 80’den yüzde 20’lere kadar bu geldi” diye yorumladı.

‘Kurun volatilitesini düşük tutabilirsek Merkez Bankamızın beklemeye devam edeceğini düşünüyorum’

Ürkün, Merkez Bankası’nın vereceği faiz kararı konusunda “Enflasyon tarafında yılın ortasına kadar geçecek süreçte biraz daha yükseliş eğiliminin devamını göreceğiz. Bu değerlendirme içerisinde Merkez Bankamızın önümüzdeki toplantıda ne yapacağı konusunda tahminde bulunacak olursak ilk etapta faiz arttırımı olmayacak. Bunu Hazine ve Maliye Bakanımız da söyledi. Kurun volatilitesini düşük tutmayı başarabilirsek Merkez Bankamızın beklemeye devam edeceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

‘ÜFE’de yüzde yüze yakın bir sonuç var, maliyetlere etkisi olacak’

Stoklarını kullanan sektörlerin yeni girdileri yüksek fiyattan alacağına dikkat çeken Ürkün, bu durumun tüketiciye yansımaları olabileceğini söyledi:
“ÜFE’de yüzde yüze yakın bir sonuç var. Onun da maliyetlere etkisi olacak. Stoklarını kullanan birçok sektör oldu. Oradan etki ile fiyatlarına minimum yansıttıkları bir süreci gördük. Şimdi yeni tüketimi karşılamak adına üretim yapmak için daha yüksek fiyattan stok yapmaya başlayacaklar. Üretime maliyet artışı olarak yansıyacak ve doğal olarak fiyatlamalara etki etmeye başlayacak. Tüketici fiyatlarına daha fazla yansıma eğilimini görme ihtimalimiz olacak. Kurun en azından düşük seviyelerde volatilitesini sağlayabilirsek üretici fiyatlarındaki gidişatı durdurma imkanımız olabilir düşüncesindeyim ama benim bahsettiğim etki özellikle tüketici fiyatlarına geçişi biraz daha yüksek kılacak. ÜFE’den TÜFE’ye geçişi önümüzdeki dönemde biraz daha hissedeceğiz.”
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