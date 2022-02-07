https://tr.sputniknews.com/20220207/fenerbahce-ve-trabzonspor-pfdkye-sevk-edildi-1053578074.html

Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T21:46+0300

2022-02-07T21:46+0300

2022-02-07T21:46+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

trabzonspor

fenerbahçe

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, taraftarlarının Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı, Trabzonspor ise Kasımpaşa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline verildi.Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220127/pfdk-galatasaray-ve-medipol-basaksehire-para-cezasi-verdi-1053213926.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trabzonspor, fenerbahçe