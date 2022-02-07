https://tr.sputniknews.com/20220207/fenerbahce-ve-trabzonspor-pfdkye-sevk-edildi-1053578074.html
Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T21:46+0300
2022-02-07T21:46+0300
2022-02-07T21:46+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
trabzonspor
fenerbahçe
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, taraftarlarının Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı, Trabzonspor ise Kasımpaşa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline verildi.Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/pfdk-galatasaray-ve-medipol-basaksehire-para-cezasi-verdi-1053213926.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trabzonspor, fenerbahçe
Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, taraftarlarının Medipol Başakşehir maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı, Trabzonspor ise Kasımpaşa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle disipline verildi.
Trabzonspor müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.