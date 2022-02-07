https://tr.sputniknews.com/20220207/ibrahim-kalindan-cumhurbaskani-erdoganin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1053577357.html

Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Birkaç güne negatife dönebilir

Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Birkaç güne negatife dönebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Cumhurbaşkanımızın durumu düne, önceki güne göre daha iyi, doktorların öngörüsü birkaç güne negatife döneceği yönünde"... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T21:28+0300

2022-02-07T21:28+0300

2022-02-07T21:38+0300

recep tayyip erdoğan

ibrahim kalın

türkiye

koronavirüs

sağlık

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2,5 saat önce görüştük. Cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde" dedi.Muhalefetten cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen geçmiş olsun dileklerine yönelik İbrahim Kalın "Siyasi nezaket açısından güzel bir şey. İnşallah bunu siyasetin diğer alanlarına da taşımak mümkün olur" şeklinde konuştu.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, ibrahim kalın, koronavirüs, sağlık