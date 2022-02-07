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Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Birkaç güne negatife dönebilir
Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Birkaç güne negatife dönebilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Cumhurbaşkanımızın durumu düne, önceki güne göre daha iyi, doktorların öngörüsü birkaç güne negatife döneceği yönünde"... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T21:28+0300
2022-02-07T21:38+0300
recep tayyip erdoğan
ibrahim kalın
türkiye
koronavirüs
sağlık
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2,5 saat önce görüştük. Cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde" dedi.Muhalefetten cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen geçmiş olsun dileklerine yönelik İbrahim Kalın "Siyasi nezaket açısından güzel bir şey. İnşallah bunu siyasetin diğer alanlarına da taşımak mümkün olur" şeklinde konuştu.
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recep tayyip erdoğan, ibrahim kalın, koronavirüs, sağlık

Kalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Birkaç güne negatife dönebilir

21:28 07.02.2022 (güncellendi: 21:38 07.02.2022)
© AAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Cumhurbaşkanımızın durumu düne, önceki güne göre daha iyi, doktorların öngörüsü birkaç güne negatife döneceği yönünde" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2,5 saat önce görüştük. Cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde" dedi.
Muhalefetten cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelen geçmiş olsun dileklerine yönelik İbrahim Kalın "Siyasi nezaket açısından güzel bir şey. İnşallah bunu siyasetin diğer alanlarına da taşımak mümkün olur" şeklinde konuştu.
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