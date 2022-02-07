Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220207/kemerburgazda-su-dolum-tesisinde-yangin-1053565721.html
Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın
Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın
İstanbul Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T16:08+0300
2022-02-07T16:08+0300
2022-02-07T16:09+0300
türkiye
yangın
türkiye
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053565768_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6c6127fd80bf32649802ac300b0ab34c.jpg
Kemerburgaz'daki bir tesiste yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi.İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053565768_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_0eada3a6b14047fc4d3913e63f03c2c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, türkiye, istanbul
Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın 16:08 07.02.2022 (güncellendi: 16:09 07.02.2022) Abone ol
İstanbul Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kemerburgaz'daki bir tesiste
yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda
itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.
Yangında ölen yada
yaralanan olmadığı bildirildi.