https://tr.sputniknews.com/20220207/kemerburgazda-su-dolum-tesisinde-yangin-1053565721.html

Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

İstanbul Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T16:08+0300

2022-02-07T16:08+0300

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türkiye

yangın

türkiye

istanbul

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Kemerburgaz'daki bir tesiste yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi.İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

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yangın, türkiye, istanbul