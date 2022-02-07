Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220207/kemerburgazda-su-dolum-tesisinde-yangin-1053565721.html
Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın
Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın
İstanbul Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T16:08+0300
2022-02-07T16:09+0300
türkiye
yangın
türkiye
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053565768_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6c6127fd80bf32649802ac300b0ab34c.jpg
Kemerburgaz'daki bir tesiste yangın çıktı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi.İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053565768_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_0eada3a6b14047fc4d3913e63f03c2c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yangın, türkiye, istanbul

Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın

16:08 07.02.2022 (güncellendi: 16:09 07.02.2022)
© İHA / DOĞAN CAN CESURKemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın
Kemerburgaz'da su dolum tesisinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© İHA / DOĞAN CAN CESUR
Abone ol
İstanbul Kemerburgaz'da bir su firmasına ait depoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kemerburgaz'daki bir tesiste yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının tesisin arşiv bölümünde çıktığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri alevlerin diğer bölümlere sıçramasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği görülürken, takviye ekiplerin yola çıktığı öğrenildi.
Yangında ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce