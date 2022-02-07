https://tr.sputniknews.com/20220207/lukasenko-bana-suikast-hazirligi-yapiliyor-1053572035.html

Lukaşenko: Bana suikast hazırlığı yapılıyor

Lukaşenko: Bana suikast hazırlığı yapılıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kimliği belirsiz kişilerin onu öldürmek için suikast hazırlığı yapmaya başladığını öne sürdü. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T18:36+0300

2022-02-07T18:36+0300

2022-02-07T18:36+0300

dünya

belarus

aleksandr lukaşenko

suikast

suikast girişimi

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Lukaşenko, Rus medyasına açıklamasında, “Hemen şimdi beni öldürmeye çalışıyorlar” ifadesini kullandı.Ayrıntı ve delilleri yakında sunma sözünü veren Belarus lideri, çocuklarının da tehdit altında olduğunu belirterek, “Bu artık kırmızı çizgi değil, bu çok daha fazlası” dedi.Lukaşenko daha önce de muhalefet ve yabancı gizli servisleri, ülke yöneticilerine yönelik suikast hazırlığı yapmakla suçlamıştı. Belarus lideri, geçen yılın nisan ayında, ABD istihbarat görevlilerinin ailesine karşı suikast hazırlığı içinde olduğunu iddia etmişti.

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belarus, aleksandr lukaşenko, suikast, suikast girişimi