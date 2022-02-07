Lukaşenko: Bana suikast hazırlığı yapılıyor

Lukaşenko, Rus medyasına açıklamasında, “Hemen şimdi beni öldürmeye çalışıyorlar” ifadesini kullandı.Ayrıntı ve delilleri yakında sunma sözünü veren Belarus lideri, çocuklarının da tehdit altında olduğunu belirterek, “Bu artık kırmızı çizgi değil, bu çok daha fazlası” dedi.Lukaşenko daha önce de muhalefet ve yabancı gizli servisleri, ülke yöneticilerine yönelik suikast hazırlığı yapmakla suçlamıştı. Belarus lideri, geçen yılın nisan ayında, ABD istihbarat görevlilerinin ailesine karşı suikast hazırlığı içinde olduğunu iddia etmişti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kimliği belirsiz kişilerin onu öldürmek için suikast hazırlığı yapmaya başladığını öne sürdü.
Lukaşenko, Rus medyasına açıklamasında, “Hemen şimdi beni öldürmeye çalışıyorlar” ifadesini kullandı.
Ayrıntı ve delilleri yakında sunma sözünü veren Belarus lideri, çocuklarının da tehdit altında olduğunu belirterek, “Bu artık kırmızı çizgi değil, bu çok daha fazlası” dedi.
Lukaşenko daha önce de muhalefet ve yabancı gizli servisleri, ülke yöneticilerine yönelik suikast hazırlığı yapmakla suçlamıştı. Belarus lideri, geçen yılın nisan ayında, ABD istihbarat görevlilerinin ailesine karşı suikast hazırlığı içinde olduğunu iddia etmişti.