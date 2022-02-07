Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220207/lukasenko-bana-suikast-hazirligi-yapiliyor-1053572035.html
Lukaşenko: Bana suikast hazırlığı yapılıyor
Lukaşenko: Bana suikast hazırlığı yapılıyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kimliği belirsiz kişilerin onu öldürmek için suikast hazırlığı yapmaya başladığını öne sürdü. 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T18:36+0300
2022-02-07T18:36+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
suikast
suikast girişimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053532792_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37baf1c72d4cd1979fcf40d3b177e638.jpg
Lukaşenko, Rus medyasına açıklamasında, “Hemen şimdi beni öldürmeye çalışıyorlar” ifadesini kullandı.Ayrıntı ve delilleri yakında sunma sözünü veren Belarus lideri, çocuklarının da tehdit altında olduğunu belirterek, “Bu artık kırmızı çizgi değil, bu çok daha fazlası” dedi.Lukaşenko daha önce de muhalefet ve yabancı gizli servisleri, ülke yöneticilerine yönelik suikast hazırlığı yapmakla suçlamıştı. Belarus lideri, geçen yılın nisan ayında, ABD istihbarat görevlilerinin ailesine karşı suikast hazırlığı içinde olduğunu iddia etmişti.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053532792_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_e4403d03d85d8da2e76d530d07514254.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, aleksandr lukaşenko, suikast, suikast girişimi

Lukaşenko: Bana suikast hazırlığı yapılıyor

18:36 07.02.2022
© REUTERS / MAXIM GUCHEK/BELTAAleksander Lukaşenko
Aleksander Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / MAXIM GUCHEK/BELTA
Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, kimliği belirsiz kişilerin onu öldürmek için suikast hazırlığı yapmaya başladığını öne sürdü.
Lukaşenko, Rus medyasına açıklamasında, “Hemen şimdi beni öldürmeye çalışıyorlar” ifadesini kullandı.
Ayrıntı ve delilleri yakında sunma sözünü veren Belarus lideri, çocuklarının da tehdit altında olduğunu belirterek, “Bu artık kırmızı çizgi değil, bu çok daha fazlası” dedi.
Lukaşenko daha önce de muhalefet ve yabancı gizli servisleri, ülke yöneticilerine yönelik suikast hazırlığı yapmakla suçlamıştı. Belarus lideri, geçen yılın nisan ayında, ABD istihbarat görevlilerinin ailesine karşı suikast hazırlığı içinde olduğunu iddia etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce