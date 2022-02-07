Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu

Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 17'ye yükselmiş oldu. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Cinayette kullanılan tabaca Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah, Yeşilköy Sahili kayalıklarında bulundu.
Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 17'ye yükselmiş oldu.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Cinayette kullanılan tabaca Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu.