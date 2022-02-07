https://tr.sputniknews.com/20220207/mahmutyazicioglu-cinayetinde-kullanilan-silah-kayaliklarda-bulundu-1053547897.html

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah kayalıklarda bulundu

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah, Yeşilköy Sahili kayalıklarında bulundu. 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T09:49+0300

2022-02-07T09:49+0300

2022-02-07T09:50+0300

türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu

şafak mahmutyazıcıoğlu

cinayet

tabanca

gözaltı

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Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce olaya karışan şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Yasak ve Ali Yasak da aralarında bulunduğu 11 şüpheli 29 Ocak'ta yakalandı. Devam eden soruşturmada, şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 kişi daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 17'ye yükselmiş oldu. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aralamalarda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Cinayette kullanılan tabaca Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş halde bulundu.

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şafak mahmutyazıcıoğlu, şafak mahmutyazıcıoğlu, cinayet, tabanca, gözaltı