https://tr.sputniknews.com/20220207/otomotivciler-cip-krizine-ragmen-ihracatta-buyume-sansini-elektrik-kesintileri-nedeniyle-kaybetti-1053545383.html

Otomotivciler çip krizine rağmen ihracatta büyüme şansını elektrik kesintileri nedeniyle kaybetti

Otomotivciler çip krizine rağmen ihracatta büyüme şansını elektrik kesintileri nedeniyle kaybetti

Otomotiv ihracatı, geçen ay yüzde 1.6 düşerek 2.2 milyat dolar oldu. Sektör temsilcileri, "Elektrik kesintileri olmasaydı, ihracat yüzde 8'e yakın artabilirdi"... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T08:12+0300

2022-02-07T08:12+0300

2022-02-07T08:12+0300

ekonomi

otomobil

elektrik

çip

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Sanayide üç günlük elektrik kesintisinin ilk ağır faturası ihracatta ortaya çıktı. Otomotiv ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.6 düşerek, 2.2 milyar dolarda kaldı. Sektör temsilcileri, kesintilerin ihracatta yüzde 10’a yakın kayıp yarattığını dile getirdi. Sektör geçen ay yaşanan kaybı, pazar mesaisi ve ek vardiyalarla şubatta kapatmaya odaklandı.Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'e konuşan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, çip krizinin olumsuz etkilerinin devam ettiğini vurgularken, sadece elektrik kesintilerinin toplam otomotiv ihracatında 200 milyon doların üzerinde bir kayıp yarattığını ifade etti. Çelik, “Yaptığımız simülasyon çalışmasına göre, elektrik kesintileri ihracatta yaklaşık yüzde 10’luk bir kayıp yarattı. Benzer bir kesinti olmazsa şubat ayında bu açığı telafi edebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

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otomobil, elektrik, çip