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Rusya: Sputnik Light aşısı Hindistan’da tescil edildi
Rusya: Sputnik Light aşısı Hindistan’da tescil edildi
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rus koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın Hindistan’da tescil edildiğini, böylelikle 2.5 miyardan fazla kişinin yaşadığı... 07.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-07T03:14+0300
2022-02-07T03:14+0300
koronavirüs
sputnik light
koronavirüs aşısı
rusya
tescil
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RDIF’ten yapılan açıklamada, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın Hindistan’da tescil edildiği, böylelikle 2.5 miyardan fazla nüfusu olan toplam 30 ülkenin Sputnik Light'ı ayrı bir aşı ve evrensel güçlendirici olarak onayladığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI) tarafından tek bileşenli koronavirüs aşısı Sputnik Light'ın tescil edildiğini duyurdu. Böylece Sputnik Light, toplam nüfusu 2.5 milyar kişiden fazla olan 30'dan fazla ülkede tescil edilmiş oldu” ifadelerine yer verildi.Sputnik Light’ın evrensel güçlendirici olarak Arjantin, Bahreyn, San Marino, Filipinler dahil bir dizi ülkede tescil edilmiş olduğu hatırlatılan açıklamada, Rus aşısının takviye doz olarak Omicron varyantına karşı virüs nötralize edici aktiviteyi, Sputnik V'nin orijinal suşa karşı oluşturduğu titrelerle karşılaştırılabilir seviyelere önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.Sputnik Light aşısı Sputnik V aşısının ilk bileşeninden (İnsan adenovirüsü tip 26) oluşuyor. Sputnik Light'ın tek bileşenli uygulama şeması, kolay aşılama işleminin yanı sıra takviye doz olarak kullanıldığında diğer aşıların etkinliğini ve etki süresini artırma yeteneği de dahil olmak üzere bir dizi önemli avantaja sahip.RDIF’in ortak şirketi Dr. Reddy's Laboratories, Hindistan’da Sputnik Light ile ilgili ek klinik araştırmalar gerçekleştirdi, DCGI aşının tescili sırasında söz konusu araştırmanın olumlu sonuçlarını da göz önünde bulundurdu.
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sputnik light , koronavirüs aşısı, rusya, tescil

Rusya: Sputnik Light aşısı Hindistan’da tescil edildi

03:14 07.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2022
© Sputnik
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rus koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın Hindistan’da tescil edildiğini, böylelikle 2.5 miyardan fazla kişinin yaşadığı toplam 30 ülkenin Sputnik Light'ı ayrı bir aşı ve evrensel güçlendirici olarak onayladığını bildirdi.
RDIF’ten yapılan açıklamada, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın Hindistan’da tescil edildiği, böylelikle 2.5 miyardan fazla nüfusu olan toplam 30 ülkenin Sputnik Light'ı ayrı bir aşı ve evrensel güçlendirici olarak onayladığı belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI) tarafından tek bileşenli koronavirüs aşısı Sputnik Light'ın tescil edildiğini duyurdu. Böylece Sputnik Light, toplam nüfusu 2.5 milyar kişiden fazla olan 30'dan fazla ülkede tescil edilmiş oldu” ifadelerine yer verildi.
Sputnik Light’ın evrensel güçlendirici olarak Arjantin, Bahreyn, San Marino, Filipinler dahil bir dizi ülkede tescil edilmiş olduğu hatırlatılan açıklamada, Rus aşısının takviye doz olarak Omicron varyantına karşı virüs nötralize edici aktiviteyi, Sputnik V'nin orijinal suşa karşı oluşturduğu titrelerle karşılaştırılabilir seviyelere önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.
Sputnik Light aşısı Sputnik V aşısının ilk bileşeninden (İnsan adenovirüsü tip 26) oluşuyor. Sputnik Light'ın tek bileşenli uygulama şeması, kolay aşılama işleminin yanı sıra takviye doz olarak kullanıldığında diğer aşıların etkinliğini ve etki süresini artırma yeteneği de dahil olmak üzere bir dizi önemli avantaja sahip.
RDIF’in ortak şirketi Dr. Reddy's Laboratories, Hindistan’da Sputnik Light ile ilgili ek klinik araştırmalar gerçekleştirdi, DCGI aşının tescili sırasında söz konusu araştırmanın olumlu sonuçlarını da göz önünde bulundurdu.
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