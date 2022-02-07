https://tr.sputniknews.com/20220207/rusya-sputnik-light-asisi-hindistanda-tescil-edildi-1053541925.html

Rusya: Sputnik Light aşısı Hindistan’da tescil edildi

Rusya: Sputnik Light aşısı Hindistan’da tescil edildi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rus koronavirüs aşısı Sputnik Light’ın Hindistan’da tescil edildiğini, böylelikle 2.5 miyardan fazla kişinin yaşadığı... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T03:14+0300

2022-02-07T03:14+0300

2022-02-07T03:14+0300

koronavirüs

sputnik light

koronavirüs aşısı

rusya

tescil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1d/1052220174_0:280:3038:1989_1920x0_80_0_0_1b7cf50163ea96a375d580f30a96aa9d.jpg

RDIF’ten yapılan açıklamada, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light’ın Hindistan’da tescil edildiği, böylelikle 2.5 miyardan fazla nüfusu olan toplam 30 ülkenin Sputnik Light'ı ayrı bir aşı ve evrensel güçlendirici olarak onayladığı belirtildi.Açıklamada, “Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI) tarafından tek bileşenli koronavirüs aşısı Sputnik Light'ın tescil edildiğini duyurdu. Böylece Sputnik Light, toplam nüfusu 2.5 milyar kişiden fazla olan 30'dan fazla ülkede tescil edilmiş oldu” ifadelerine yer verildi.Sputnik Light’ın evrensel güçlendirici olarak Arjantin, Bahreyn, San Marino, Filipinler dahil bir dizi ülkede tescil edilmiş olduğu hatırlatılan açıklamada, Rus aşısının takviye doz olarak Omicron varyantına karşı virüs nötralize edici aktiviteyi, Sputnik V'nin orijinal suşa karşı oluşturduğu titrelerle karşılaştırılabilir seviyelere önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.Sputnik Light aşısı Sputnik V aşısının ilk bileşeninden (İnsan adenovirüsü tip 26) oluşuyor. Sputnik Light'ın tek bileşenli uygulama şeması, kolay aşılama işleminin yanı sıra takviye doz olarak kullanıldığında diğer aşıların etkinliğini ve etki süresini artırma yeteneği de dahil olmak üzere bir dizi önemli avantaja sahip.RDIF’in ortak şirketi Dr. Reddy's Laboratories, Hindistan’da Sputnik Light ile ilgili ek klinik araştırmalar gerçekleştirdi, DCGI aşının tescili sırasında söz konusu araştırmanın olumlu sonuçlarını da göz önünde bulundurdu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sputnik light , koronavirüs aşısı, rusya, tescil