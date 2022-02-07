https://tr.sputniknews.com/20220207/rusyadan-ivanovo-bolgesinde-yars-fuze-sistemleri-ile-tatbikat-1053542219.html

Rusya’dan İvanovo bölgesinde Yars füze sistemleri ile tatbikat

Rusya’dan İvanovo bölgesinde Yars füze sistemleri ile tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin İvanovo bölgesinde düzenlediği tatbikatta askerlerin Yars füze sistemleri ile ilgili görevleri... 07.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-07T03:44+0300

2022-02-07T03:44+0300

2022-02-07T03:47+0300

rusya

tatbikat

rusya savunma bakanlığı

savunma

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin İvanovo bölgesinde düzenlediği tatbikatta askerlerin Yars füze sistemlerinin sahadaki konumlarının değiştirilmesi ile ilgili görevleri yerine getirdiği belirtildi.“Tatbikata yaklaşık bin asker katıldı, 100’ün üzerinde teçhizat devreye alındı” denilen açıklamada şöyle devam edildi:“Teykovskiy füze birliğinin (İvanovo bölgesi) Yars stratejik füze sistemlerinin özerk fırlatıcıları, muharebe devriye rotalarında görevlerini yerine getirirken sahadaki konumlarını değiştirdi.”Bakanlık 25 Ocak'ta, İvanovo bölgesinde düzenlenecek tatbikat kapsamında devriye rotalarında Yars mobil sistemlerinin devreye alındığını açıklamıştı.2 Şubat’ta ise Sverdlovsk bölgesinde de Yars füze taburunun saha tatbikatı gerçekleştirdiğini, askerlerin göreceli sabotajcılara karşı koyma görevlerini yerinde getirdikleri bildirilmişti.Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, Rusya’nın stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olup, olası bir saldırının nükleer caydırıcılığı için geliştirildi. Bu kuvvetlerin ana grubu olan modern Yars füze sistemleri, 11 bin kilometreye kadar mesafelerde hedefleri vurma yeteneğine sahip.

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