https://tr.sputniknews.com/20220208/5-yil-hapis-cezasi-olan-hukumlu-evde-koltugun-arkasina-saklandi-1053615322.html

5 yıl hapis cezası olan hükümlü evde koltuğun arkasına saklandı

5 yıl hapis cezası olan hükümlü evde koltuğun arkasına saklandı

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B., saklandığı evde kanepenin arkasında yakalandı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T16:48+0300

2022-02-08T16:48+0300

2022-02-08T16:48+0300

türkiye

kayseri

hapis

koltuk

polis

hükümlü

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'hırsızlık', 'silahlı yağma', 'tehdit', 'yağma', 'dolandırıcılık', 'mala zarar verme', 'yaralama' ve 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan kişileri yakalamak için harekete geçti. Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki 30 adrese 99 polisle eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 2'si kadın 20 kişi, gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden, B.B., Esenyurt Mahallesi'ndeki evinde, saklandığı kanepenin arkasında yakalandı. 'Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan B.B.’nin yakalanma anı kamerayla görüntülendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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kayseri, hapis, koltuk, polis, hükümlü