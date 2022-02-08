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93. Oscar adayları belli oldu
93. Oscar adayları belli oldu
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-08T17:34+0300
yaşam
oscar
oscar ödül töreni
oscar ödülleri
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Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2022'nin adaylarını açıkladı. 23 kategorideki adaylıkların açıklanacağı yayın, oyuncu Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan tarafından sunuldu.Netflix’in son dönemde izlenme rekorları kıran filmi 'The Power of the Dog', bu yılki Oscar adayları arasında başı çekti ve biri en iyi film olmak üzere 12 dalda aday gösterildi. Bilimkurgu yapımı Dune: Çöl Gezegeni de 10 dalda aday olarak yarışta yerini aldı.Öte yandan, üç yıllık bir aradan sonra bu yıl yeniden bir sunucuyla gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni için sunucu arayışları da sürüyor. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.Akademi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan adayların listesi şöyle:En iyi yardımcı kadın oyuncuEn iyi yardımcı erkek oyuncuEn iyi kısa canlı aksiyon filmiEn iyi kısa animasyonEn iyi orijinal senaryoEn iyi orijinal film müziğiEn iyi sesEn iyi kostüm tasarımıEn iyi kurguEn iyi makyaj ve saçEn iyi animasyonEn iyi orijinal şarkıEn iyi belgeselEn iyi görsel efektEn iyi sinematografiEn iyi prodüksiyon tasarımıEn iyi uluslararası filmEn iyi erkek oyuncuEn iyi kadın oyuncuEn iyi yönetmenEn iyi film
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oscar, oscar ödül töreni, oscar ödülleri, aday

93. Oscar adayları belli oldu

16:50 08.02.2022 (güncellendi: 17:34 08.02.2022)
© AAOscar Ödülleri
Oscar Ödülleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı.
Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2022'nin adaylarını açıkladı. 23 kategorideki adaylıkların açıklanacağı yayın, oyuncu Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan tarafından sunuldu.
Netflix’in son dönemde izlenme rekorları kıran filmi 'The Power of the Dog', bu yılki Oscar adayları arasında başı çekti ve biri en iyi film olmak üzere 12 dalda aday gösterildi.
Bilimkurgu yapımı Dune: Çöl Gezegeni de 10 dalda aday olarak yarışta yerini aldı.
Öte yandan, üç yıllık bir aradan sonra bu yıl yeniden bir sunucuyla gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni için sunucu arayışları da sürüyor.
2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Akademi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan adayların listesi şöyle:

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Jessie Buckley (The Lost Daughter)
Ariana DeBose (West Side Story)
Judi Dench (Belfast)
Kirsten Dunst (The Power of the Dog)
Anjanue Ellis (King Richard)

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Ciarán Hinds – Belfast
Troy Kotsur – CODA
Jesse Plemons – The Power of the Dog
JK Simmons – Being the Ricardos
Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

En iyi kısa canlı aksiyon filmi

Ala Kachuu – Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Please Hold

En iyi kısa animasyon

Affairs of the Art
Bestia
Boxballet
Robin Robin
The Windshield Wiper

En iyi orijinal senaryo

CODA
Drive My Car
Dune
The Lost Daughter
The Power of the Dog

En iyi orijinal film müziği

Don’t Look Up
Dune
Encanto
Parallel Mothers
The Power of the Dog

En iyi ses

Belfast
Dune
No Time to Die
The Power of the Dog
West Side Story

En iyi kostüm tasarımı

Cruella
Cyrano
Dune
Nightmare Alley
West Side Story

En iyi kurgu

Don’t Look Up
Dune
King Richard
The Power of the Dog
tick, tick... BOOM!

En iyi makyaj ve saç

Coming 2 America
Cruella
Dune
The Eyes of Tammy Faye
House of Gucci

En iyi animasyon

Encanto
Flee
Luca
The Mitchells vs the Machines
Raya and the Last Dragon

En iyi orijinal şarkı

“Be Alive” (King Richard)
“Dos Oruguitas” (Encanto)
“Down to Joy” (Belfast)
“No Time to Die” (No Time to Die)
“Somehow You Do” (Four Good Days)

En iyi belgesel

Ascension
Attica
Flee
Summer of Soul (When The Revolution Could Not Be Televised)
Writing with Fire

En iyi görsel efekt

Dune
Free Guy
No Time to Die
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Spider-Man: No Way Home

En iyi sinematografi

Dune (Greig Fraser)
Nightmare Alley (Dan Laustsen)
The Power of the Dog (Ari Wegner)
The Tragedy of Macbeth (Bruno Delbonnel)
West Side Story (Janusz Kaminski)

En iyi prodüksiyon tasarımı

Dune
Nightmare Alley
The Power of the Dog
The Tragedy of Macbeth
West Side Story

En iyi uluslararası film

Drive My Car (Japonya)
Flee (Danimarka)
The Hand of God (İtalya)
Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)
The Worst Person in the World (Norveç)

En iyi erkek oyuncu

Javier Bardem (Being the Ricardos)
Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)
Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!)
Will Smith (King Richard)
Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

En iyi kadın oyuncu

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)
Olivia Colman (The Lost Daughter)
Penelope Cruz (Parallel Mothers)
Nicole Kidman (Being the Ricardos)
Kristen Stewart (Spencer)

En iyi yönetmen

Belfast (Kenneth Branagh)
Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi)
Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)
The Power of the Dog (Jane Campion)
West Side Story (Steven Spielberg)

En iyi film

Belfast
CODA
Don't Look Up
Drive My Car
Dune
King Richard
Licorice Pizza
Nightmare Alley
The Power of the Dog
West Side Story
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