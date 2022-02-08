https://tr.sputniknews.com/20220208/93-oscar-adaylari-aciklaniyor-1053615455.html

93. Oscar adayları belli oldu

93. Oscar adayları belli oldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T16:50+0300

2022-02-08T16:50+0300

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yaşam

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oscar ödül töreni

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Oscar Ödülleri'ni belirleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2022'nin adaylarını açıkladı. 23 kategorideki adaylıkların açıklanacağı yayın, oyuncu Tracee Ellis Ross ve Leslie Jordan tarafından sunuldu.Netflix’in son dönemde izlenme rekorları kıran filmi 'The Power of the Dog', bu yılki Oscar adayları arasında başı çekti ve biri en iyi film olmak üzere 12 dalda aday gösterildi. Bilimkurgu yapımı Dune: Çöl Gezegeni de 10 dalda aday olarak yarışta yerini aldı.Öte yandan, üç yıllık bir aradan sonra bu yıl yeniden bir sunucuyla gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni için sunucu arayışları da sürüyor. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.Akademi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan adayların listesi şöyle:En iyi yardımcı kadın oyuncuEn iyi yardımcı erkek oyuncuEn iyi kısa canlı aksiyon filmiEn iyi kısa animasyonEn iyi orijinal senaryoEn iyi orijinal film müziğiEn iyi sesEn iyi kostüm tasarımıEn iyi kurguEn iyi makyaj ve saçEn iyi animasyonEn iyi orijinal şarkıEn iyi belgeselEn iyi görsel efektEn iyi sinematografiEn iyi prodüksiyon tasarımıEn iyi uluslararası filmEn iyi erkek oyuncuEn iyi kadın oyuncuEn iyi yönetmenEn iyi film

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