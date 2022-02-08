https://tr.sputniknews.com/20220208/abu-dabi-veliaht-prensi-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-dileklerini-iletti-1053627211.html

Abu Dabi Veliaht Prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Abu Dabi Veliaht Prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, geçmiş olsun dileklerini iletti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T22:01+0300

2022-02-08T22:01+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan kapısı

abu dabi

muhammed bin zayed al nahyan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

türkiye

abu dabi

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recep tayyip erdoğan kapısı, abu dabi, muhammed bin zayed al nahyan