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https://tr.sputniknews.com/20220208/abu-dabi-veliaht-prensi-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-dileklerini-iletti-1053627211.html
Abu Dabi Veliaht Prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Abu Dabi Veliaht Prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, geçmiş olsun dileklerini iletti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T22:01+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan kapısı
abu dabi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
türkiye
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recep tayyip erdoğan kapısı, abu dabi, muhammed bin zayed al nahyan

Abu Dabi Veliaht Prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

22:01 08.02.2022 (güncellendi: 22:03 08.02.2022)
© DERYA YETİM-AW474598Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda birçok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda birçok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DERYA YETİM-AW474598
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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