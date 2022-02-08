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Abu Dabi Veliaht Prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Abu Dabi Veliaht Prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, geçmiş olsun dileklerini iletti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T22:01+0300
2022-02-08T22:01+0300
2022-02-08T22:03+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan kapısı
abu dabi
muhammed bin zayed al nahyan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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recep tayyip erdoğan kapısı, abu dabi, muhammed bin zayed al nahyan
Abu Dabi Veliaht Prensi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti 22:01 08.02.2022 (güncellendi: 22:03 08.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.