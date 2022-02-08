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https://tr.sputniknews.com/20220208/afyonkarahisarda-bir-firinci-camina-zamlar-icin-utaniyoruz-yazisi-asti-1053629813.html
Afyonkarahisar’da bir fırıncı, camına 'zamlar için utanıyoruz' yazısı astı
Afyonkarahisar’da bir fırıncı, camına 'zamlar için utanıyoruz' yazısı astı
Afyonkarahisar’da bir fırıncı, ekmeğe gelen zammı dükkanının içerisine yapıştırdığı notta, “Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz ama artık biz de işin içinden... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T23:07+0300
2022-02-08T23:33+0300
türkiye
zam
fırın
saadet partisi
ekmek
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Afyonkarahisar’da bir fırıncı , ekmeğe gelen zamlara tepkisini cama astığı yazı ile gösterdi.Fırıncı, “Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.Söz konusu yazıyı sosyal medya hesabından "Afyon’da bir fırın" başlığıyla paylaşan Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Beytullah Karataş, şunları yazdı::Fırıncı esnafının yazıyı astığı yerin hemen arkasında yer alan ekmek dolabının üzerinde ise 280 gram taş ekmeğinin 3 TL, 250 gram ekmeğin ise 2.50 TL olduğu görüldü.
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zam, fırın, saadet partisi, ekmek

Afyonkarahisar’da bir fırıncı, camına 'zamlar için utanıyoruz' yazısı astı

23:07 08.02.2022 (güncellendi: 23:33 08.02.2022)
© Facebook/Beytullah KarataşAfyonkarahisar’da bir fırıncı esnafının astığı not
Afyonkarahisar’da bir fırıncı esnafının astığı not - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Facebook/Beytullah Karataş
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Afyonkarahisar’da bir fırıncı, ekmeğe gelen zammı dükkanının içerisine yapıştırdığı notta, “Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz” ifadelerini yazdı.
Afyonkarahisar’da bir fırıncı , ekmeğe gelen zamlara tepkisini cama astığı yazı ile gösterdi.
Fırıncı, “Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.
Söz konusu yazıyı sosyal medya hesabından "Afyon’da bir fırın" başlığıyla paylaşan Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Beytullah Karataş, şunları yazdı::
Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz.
Bu durumu Afyonkarahisar esnafımız da hemşehrilerimiz de haketmiyor!
Ancak asıl utanması gerekenler esnafımıza ve milletimize bu durumu yaşatanlardır!
Bugün Afyonkarahisar’da girdiğimiz her bakkalda, berberde, sanayi dükkanında, fırında, tuhafiyecide, manavda esnafımızın konuştuğu konu maalesef zamlar, vergiler ve ekonomik sıkıntılar…
Vatandaşımız artık sunî gündemlerden bunaldı ve bir çözüm bekliyor.
Lafla peynir gemisinin yürümediği ortadadır.
Üretim odaklı bir ekonomi politikası benimsenmediği müddetçe Afyonkarahisar’da ve Türkiye’de ne geçim sıkıntısı ortadan kaldırabilir, ne zamlara dur denebilir ne de işsizlik problemi çözülebilir.
Fırıncı esnafının yazıyı astığı yerin hemen arkasında yer alan ekmek dolabının üzerinde ise 280 gram taş ekmeğinin 3 TL, 250 gram ekmeğin ise 2.50 TL olduğu görüldü.
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