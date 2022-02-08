https://tr.sputniknews.com/20220208/afyonkarahisarda-bir-firinci-camina-zamlar-icin-utaniyoruz-yazisi-asti-1053629813.html

Afyonkarahisar’da bir fırıncı, camına 'zamlar için utanıyoruz' yazısı astı

Afyonkarahisar’da bir fırıncı, camına 'zamlar için utanıyoruz' yazısı astı

Afyonkarahisar’da bir fırıncı, ekmeğe gelen zammı dükkanının içerisine yapıştırdığı notta, “Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz ama artık biz de işin içinden... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T23:07+0300

2022-02-08T23:07+0300

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türkiye

zam

fırın

saadet partisi

ekmek

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Afyonkarahisar’da bir fırıncı , ekmeğe gelen zamlara tepkisini cama astığı yazı ile gösterdi.Fırıncı, “Uyguladığımız zamlar için utanıyoruz. Ama artık biz de işin içinden çıkamıyoruz. Herkesten özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.Söz konusu yazıyı sosyal medya hesabından "Afyon’da bir fırın" başlığıyla paylaşan Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Beytullah Karataş, şunları yazdı::Fırıncı esnafının yazıyı astığı yerin hemen arkasında yer alan ekmek dolabının üzerinde ise 280 gram taş ekmeğinin 3 TL, 250 gram ekmeğin ise 2.50 TL olduğu görüldü.

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zam, fırın, saadet partisi, ekmek