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Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı
Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 32 yaşındaki Mehmet Kılıç, polis operasyonunda, banyonun havalandırma boşluğunda... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:49+0300
2022-02-08T11:50+0300
türkiye
firari
hükümlü
havalandırma
boşluk
yakalama
polis
mersin
tarsus
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'şantaj', 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' dahil birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mehmet Kılıç'ı yakalamak için harekete geçti.Kılıç'ın adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Evi didik didik arayan ekipler, banyonun havalandırma boşluğunda saklanan Kılıç'ı yakaladı.Havalandırma boşluğundan güçlükle çıkarılan Kılıç, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/hirsizdan-is-yeri-sahibine-not-hakkini-helal-et-abilerin-gulu-1053594197.html
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firari, hükümlü, havalandırma , boşluk, yakalama, polis, mersin, tarsus

Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı

11:49 08.02.2022 (güncellendi: 11:50 08.02.2022)
© DHAFirari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı
Firari hükümlü, havalandırma boşluğunda yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© DHA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 32 yaşındaki Mehmet Kılıç, polis operasyonunda, banyonun havalandırma boşluğunda yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'şantaj', 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' dahil birçok suçtan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Mehmet Kılıç'ı yakalamak için harekete geçti.
Kılıç'ın adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Evi didik didik arayan ekipler, banyonun havalandırma boşluğunda saklanan Kılıç'ı yakaladı.
Havalandırma boşluğundan güçlükle çıkarılan Kılıç, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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