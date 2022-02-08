Hacıbektaş Belediyesi’ne 180 bin TL elektrik faturası geldi

“Kış aylarında olmamıza rağmen, ocak ayı ödenen elektrik faturamız 71 bin 250 TL iken, şubat ayında ödememiz gereken elektrik faturası 180 bin TL. Aradaki fark 108 bin TL. Yaz aylarında muhtemel 250 bin TL’yi geçecek. Elektrik faturalarını hiçbir belediyenin ödeyebileceğini düşünmüyorum. Acilen yerel yönetimlere artan faturalar için çözüm üretilmelidir. Halkımızın takdirine.”