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https://tr.sputniknews.com/20220208/hacibektas-belediyesine-180-bin-tl-elektrik-faturasi-geldi-1053624132.html
Hacıbektaş Belediyesi’ne 180 bin TL elektrik faturası geldi
Hacıbektaş Belediyesi’ne 180 bin TL elektrik faturası geldi
Hacıbektaş Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Altıok, şubat ayında belediyeye gelen elektrik faturasını paylaşarak “Elektrik Faturalarını hiçbir belediyenin... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T20:04+0300
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türkiye
arif yoldaş altıok
elektrik
chp
nevşehir
hacıbektaş belediyesi
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Nevşehir'in Hacıbektaş Belediyesi Başkanı Arif Yoldaş Altıok, belediyeye gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Belediyeye ocak ayında 71 bin 250 TL gelen elektrik faturasının şubat ayında 180 bin TL geldiğini açıklayan Altıok, #ElektirikFaturası, #HacıbektaşBelediyesi, #KaraKış etiketleriyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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arif yoldaş altıok, elektrik, chp, nevşehir, hacıbektaş belediyesi

Hacıbektaş Belediyesi’ne 180 bin TL elektrik faturası geldi

20:04 08.02.2022 (güncellendi: 20:10 08.02.2022)
© Fotoğraf : DHAelektrik faturası
elektrik faturası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf : DHA
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Hacıbektaş Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Altıok, şubat ayında belediyeye gelen elektrik faturasını paylaşarak “Elektrik Faturalarını hiçbir belediyenin ödeyebileceğini düşünmüyorum” dedi.
Nevşehir'in Hacıbektaş Belediyesi Başkanı Arif Yoldaş Altıok, belediyeye gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.
Belediyeye ocak ayında 71 bin 250 TL gelen elektrik faturasının şubat ayında 180 bin TL geldiğini açıklayan Altıok, #ElektirikFaturası, #HacıbektaşBelediyesi, #KaraKış etiketleriyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Kış aylarında olmamıza rağmen, ocak ayı ödenen elektrik faturamız 71 bin 250 TL iken, şubat ayında ödememiz gereken elektrik faturası 180 bin TL. Aradaki fark 108 bin TL. Yaz aylarında muhtemel 250 bin TL’yi geçecek. Elektrik faturalarını hiçbir belediyenin ödeyebileceğini düşünmüyorum. Acilen yerel yönetimlere artan faturalar için çözüm üretilmelidir. Halkımızın takdirine.”
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