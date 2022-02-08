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https://tr.sputniknews.com/20220208/hdpli-guzelin-dokunulmazliginin-kaldirilmasina-iliskin-rapor-karma-komisyonda-1053622527.html
HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor Karma Komisyon'da
HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor Karma Komisyon'da
TBMM Hazırlık Komisyonu, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T19:01+0300
2022-02-08T19:00+0300
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tbmm
hdp
diyarbakır
semra güzel
dokunulmazlık
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TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sunuldu.Karma Komisyon 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220125/hdp-milletvekili-semra-guzel-hakkinda-hazirlanan-yeni-fezleke-karma-komisyona-sevk-edildi-1053113885.html
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tbmm, hdp, diyarbakır, semra güzel, dokunulmazlık

HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor Karma Komisyon'da

19:01 08.02.2022
© AASemra Güzel
Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© AA
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TBMM Hazırlık Komisyonu, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na sundu.
TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sunuldu.
Karma Komisyon 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.
Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.
Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.
Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.
Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.
HDP milletvekili Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
POLİTİKA
HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan yeni fezleke Karma Komisyon'a sevk edildi
25 Ocak, 17:09
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