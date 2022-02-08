https://tr.sputniknews.com/20220208/hdpli-guzelin-dokunulmazliginin-kaldirilmasina-iliskin-rapor-karma-komisyonda-1053622527.html

HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor Karma Komisyon'da

HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor Karma Komisyon'da

TBMM Hazırlık Komisyonu, PKK'lı ile fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin raporunu... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T19:01+0300

2022-02-08T19:01+0300

2022-02-08T19:00+0300

türkiye

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diyarbakır

semra güzel

dokunulmazlık

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TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sunuldu.Karma Komisyon 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurul'da okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220125/hdp-milletvekili-semra-guzel-hakkinda-hazirlanan-yeni-fezleke-karma-komisyona-sevk-edildi-1053113885.html

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