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İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Süleymaniye'deki inşaat mühürlendi
İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Süleymaniye'deki inşaat mühürlendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii'nin önünde inşa edilen ve silüeti bozduğu için tartışılan inşaatın mühürlendiğini açıkladı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T18:07+0300
2022-02-08T18:07+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
süleymaniye
süleymaniye camii
inşaat
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İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin önünde inşa edilen ve silüeti bozduğu için tartışılan İlim Yayma Vakfı'na ait yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, haberi sosyal medyadan duyurdu.İmamoğlu şu mesajı paylaştı:''Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz.''
türkiye
süleymaniye
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ekrem imamoğlu, süleymaniye, süleymaniye camii, inşaat

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Süleymaniye'deki inşaat mühürlendi

18:07 08.02.2022
© Fotoğrafibb
ibb - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii'nin önünde inşa edilen ve silüeti bozduğu için tartışılan inşaatın mühürlendiğini açıkladı.
İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin önünde inşa edilen ve silüeti bozduğu için tartışılan İlim Yayma Vakfı'na ait yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, haberi sosyal medyadan duyurdu.
İmamoğlu şu mesajı paylaştı:
''Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz.''
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