https://tr.sputniknews.com/20220208/ibb-baskani-imamoglu-duyurdu-suleymaniyedeki-insaat-muhurlendi-1053621405.html

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Süleymaniye'deki inşaat mühürlendi

İBB Başkanı İmamoğlu duyurdu: Süleymaniye'deki inşaat mühürlendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye Camii'nin önünde inşa edilen ve silüeti bozduğu için tartışılan inşaatın mühürlendiğini açıkladı. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T18:07+0300

2022-02-08T18:07+0300

2022-02-08T18:07+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

süleymaniye

süleymaniye camii

inşaat

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İstanbul'da Süleymaniye Camii'nin önünde inşa edilen ve silüeti bozduğu için tartışılan İlim Yayma Vakfı'na ait yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, haberi sosyal medyadan duyurdu.İmamoğlu şu mesajı paylaştı:''Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul’un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz.''

türkiye

süleymaniye

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ekrem imamoğlu, süleymaniye, süleymaniye camii, inşaat