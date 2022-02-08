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https://tr.sputniknews.com/20220208/konser-sirasinda-yere-dusen-isin-karaca-hastaneye-kaldirildi-1053595722.html
Konser sırasında yere düşen Işın Karaca hastaneye kaldırıldı
Konser sırasında yere düşen Işın Karaca hastaneye kaldırıldı
Memleketi İzmir'de verdiği konser sırasında meydana gelen kaza sonrası Işın Karaca zor anlar yaşadı. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kalan Işın Karaca'nın... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T11:35+0300
2022-02-08T11:35+0300
yaşam
işın karaca
konser
kaza
hastane
şarkı
instagram
paylaşım
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Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün akşam memleketi İzmir'de konser verirken kaza yaşadı. Sahnede ayağı kayınca yere düşen ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.Ayağı alçıya alındıGeceyi hastanede geçiren Işın Karaca'nın sağ ayağı alçıya alındı. Instagram'dan hastane görüntülerini yayınlayan Işın Karaca paylaşımına ''İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister'' diye yazdı.
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işın karaca, konser, kaza, hastane, şarkı, instagram, paylaşım

Konser sırasında yere düşen Işın Karaca hastaneye kaldırıldı

11:35 08.02.2022
© Fotoğraf : Instagram / Işın KaracaKonser sırasında yere düşen Işın Karaca hastaneye kaldırıldı
Konser sırasında yere düşen Işın Karaca hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Fotoğraf : Instagram / Işın Karaca
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Memleketi İzmir'de verdiği konser sırasında meydana gelen kaza sonrası Işın Karaca zor anlar yaşadı. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kalan Işın Karaca'nın sağ ayağı alçıya alındı.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün akşam memleketi İzmir'de konser verirken kaza yaşadı. Sahnede ayağı kayınca yere düşen ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.

Ayağı alçıya alındı

Geceyi hastanede geçiren Işın Karaca'nın sağ ayağı alçıya alındı. Instagram'dan hastane görüntülerini yayınlayan Işın Karaca paylaşımına ''İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister'' diye yazdı.
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