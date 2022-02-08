Konser sırasında yere düşen Işın Karaca hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün akşam memleketi İzmir'de konser verirken kaza yaşadı. Sahnede ayağı kayınca yere düşen ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.Ayağı alçıya alındıGeceyi hastanede geçiren Işın Karaca'nın sağ ayağı alçıya alındı. Instagram'dan hastane görüntülerini yayınlayan Işın Karaca paylaşımına ''İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister'' diye yazdı.
Memleketi İzmir'de verdiği konser sırasında meydana gelen kaza sonrası Işın Karaca zor anlar yaşadı. Geceyi hastanede geçirmek zorunda kalan Işın Karaca'nın sağ ayağı alçıya alındı.
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün akşam memleketi İzmir'de konser verirken kaza yaşadı. Sahnede ayağı kayınca yere düşen ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldı.
Ayağı alçıya alındı
Geceyi hastanede geçiren Işın Karaca'nın sağ ayağı alçıya alındı. Instagram'dan hastane görüntülerini yayınlayan Işın Karaca paylaşımına ''İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister'' diye yazdı.