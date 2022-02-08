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https://tr.sputniknews.com/20220208/milli-egitim-bakani-ozer-omicronun-okullara-yansimasi-son-derece-dusuk-1053593355.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron'un okullara yansıması son derece düşük
Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron'un okullara yansıması son derece düşük
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okullara yansımasının son derece düşük olduğunu söyledi. 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T10:45+0300
2022-02-08T10:45+0300
türkiye
mahmut özer
omicron
koronavirüs
okul
yüz yüze eğitim
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Bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Konya’ya giden Bakan Özer, ikinci dönemde de yüz yüze eğitime devam edileceğini bir kez daha hatırlattı. "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın 2. dönemine yüz yüze eğitimle aynı kararlılıkla başladık. Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri tüm okullarımızda 57 bin 108 devlet olmak üzere toplam 71 bin 300 okulumuzda nasıl önceden yüz yüze eğitimle devam ettiysek aynı kararlılıkla bu dönem de yolumuza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim eğitim sistemimiz çok devasa bir eğitim sistemi" diyen Özer, bugün itibari ile 850 bin derslikten 50 tanesinin vaka nedeniyle veya temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini açıkladı. 'Kapalı sınıfların oranı yüzde 1’in altında'Ülke çapında Omicron varyantının yüksek olmasına rağmen bunun okullara yansımasının 'son derece düşük' olduğunu belirten Özer, "Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1’in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitimle devam ettireceğiz. Tabii bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler çok önemli. Sadece bu önlemlere riayet etmek okullar içinde değil okul dışında da çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirine etki ediyor. Doğal olarak okullar da etkiliyor. O yüzden tüm toplumumuzdan istirhamımız okullarımızın açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde birinci dönemde olduğu gibi devam edecek” dedi.
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mahmut özer, omicron, koronavirüs, okul, yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Omicron'un okullara yansıması son derece düşük

10:45 08.02.2022
© İHAMahmut Özer,
Mahmut Özer, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© İHA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okullara yansımasının son derece düşük olduğunu söyledi.
Bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Konya’ya giden Bakan Özer, ikinci dönemde de yüz yüze eğitime devam edileceğini bir kez daha hatırlattı.
"2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın 2. dönemine yüz yüze eğitimle aynı kararlılıkla başladık. Sağlık Bakanımız ve Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri tüm okullarımızda 57 bin 108 devlet olmak üzere toplam 71 bin 300 okulumuzda nasıl önceden yüz yüze eğitimle devam ettiysek aynı kararlılıkla bu dönem de yolumuza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim eğitim sistemimiz çok devasa bir eğitim sistemi" diyen Özer, bugün itibari ile 850 bin derslikten 50 tanesinin vaka nedeniyle veya temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini açıkladı.

'Kapalı sınıfların oranı yüzde 1’in altında'

Ülke çapında Omicron varyantının yüksek olmasına rağmen bunun okullara yansımasının 'son derece düşük' olduğunu belirten Özer, "Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1’in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek okullarımızı yüz yüze eğitimle devam ettireceğiz. Tabii bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler çok önemli. Sadece bu önlemlere riayet etmek okullar içinde değil okul dışında da çok önemli. Çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirine etki ediyor. Doğal olarak okullar da etkiliyor. O yüzden tüm toplumumuzdan istirhamımız okullarımızın açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde birinci dönemde olduğu gibi devam edecek” dedi.
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