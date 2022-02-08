https://tr.sputniknews.com/20220208/prof-yazici-erken-secimsiz-ucuncu-kez-adaylik-hukuken-mumkun-degil-1053627062.html

Prof. Yazıcı: Erken seçimsiz üçüncü kez adaylık hukuken mümkün değil

Prof. Yazıcı: Erken seçimsiz üçüncü kez adaylık hukuken mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı konusunu yorumlayan anayasa hukukçusu Prof. Yazıcı, "Meclis erken seçim kararı almazsa Cumhurbaşkanı... 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T21:58+0300

2022-02-08T21:58+0300

2022-02-08T21:58+0300

akşam postasi

erken seçim

adaylık

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

anayasa

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Prof. Yazıcı: Erken seçimsiz üçüncü kez adaylık hukuken mümkün değil. Hem belki Erdoğan aday olmak istemiyordur Prof. Yazıcı: Erken seçimsiz üçüncü kez adaylık hukuken mümkün değil. Hem belki Erdoğan aday olmak istemiyordur

Anayasa hukukçusu Prof. Serap Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağı konusundaki tartışmaları RS FM'de Atilla Güner’le Akşam Postası'na yorumladı."Hukukçu gözüyle konu gayet açık, tartışılacak bir tarafı yok" diyen Yazıcı, şunları söyledi:"Çünkü anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrası, 'Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır, bir kişi iki kez Cumhurbaşkanı olabilir' diyor. Sayın Erdoğan, ilk defa 10 Ağustos 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı için aday oldu ve seçildi sonrasında ikinci kez 24 Haziran 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı için aday oldu ve yine kazandı. Şuanda ikinci döneminin içinde dolayısıyla üçüncü kez aday olması mümkün değil. Anayasanın ilk metninde Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldı ve bir kişi ikinci kez seçilemez diyordu ama 2007 yılında bu hüküm değiştirildi. Halk oylamasıyla yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıldan 5 yıla indirildi ama bir kişinin iki kez seçilebileceği kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk seçimini bu Anaysa hükmü çerçevesinde gerçekleştirmiş oldu. 2017 yılında başka bir anayasa değişikliği yaptı Türkiye ve o anayasa değişikliğinin ilk kez uygulandığı seçimde 25 Haziran 2018 seçimi oldu. Bir kesimin söylediği, yeni 101. maddenin çerçevesinde Cumhurbaşkanı bir kez seçilmiştir dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde ikinci kez seçimine imkan vardır diyor ama ben bu kanıda değilim çünkü 2007 yılındaki anayasanın 101. maddesi 2. fıkrasına eklenen hükümle 2017 yılında kabul edilen 101. maddenin ikinci fıkrasındaki hükümde her kelimesiyle hiçbir değişiklik yoktur. Anayasada bu tezi haklı kılacak hiçbir ifade yok."'Erken seçim adaylığı getirir'Yazıcı, "Madem böyle bir niyet vardı, anayasayı değiştiren çoğunluğun anayasaya açık bir hüküm ekleyerek 'Cumhurbaşkanı üçüncü kez seçilebilir' diyeceklerdi. Anayasanın 116. maddesinde, 'TBMM üye tam sayısının 3/5'i ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir' diyor. Bu karar neticesinde eğer cumhurbaşkanı ikinci dönemindeyse üçüncü kez aday olabilir. Normal seçim tarihimiz 18 Haziran 2023. Bu tarihten önce Meclis erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü kez aday olabilir. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olacak mı? Belki de yoruldu ve hayatının bundan sonrasını torunlarıyla geçirmek istiyor olabilir. Bu tartışmaların nedeni olan kişiye de sormak gerekir" diye konuştu.'Vatandaşın sorunu geçim derdi'Tüm bunların, anayasanın son derece açık olan hükümlerini tahrip etmek suretiyle siyasi bakımdan girişimleri olduğu değerlendirmesini yapan Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:"Bu gündem saptırma. Vatandaşın gündeminde şu an bu konular yok çünkü vatandaş 21. yüzyılda elektrik faturasını ödeyemeyeceği için artık kör karanlıkta yaşamayı tercih ediyor. Mum ve gaz lambası satışları arttı. Benim çocukluğumda Türkiye'deki en dar gelirli aile dahi meyve ve sebzeyi kasayla satın alma gücü vardı. Bugünkü tabloda vatandaşın kiloyla meyveyi satın alamadığı gram ve taneyle satın aldığı bir Türkiye var. Böylesine fakir ve mağdur bir Türkiye'nin içinde bu tartışma gerçekten abes. Sadece dar gelirli yurttaşlarımız değil aynı zamanda yatırım yapamayan yatırımcı da mağdur çünkü önünü göremiyor. Yatırımcı yatırım yapamadığı için istihdam artmıyor özellikle genç işsizlik artıyor ve halk yoksullaşıyor."

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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erken seçim, adaylık, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, anayasa, аудио