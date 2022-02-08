https://tr.sputniknews.com/20220208/rusya-ulusal-insaatcilar-birligi-2-milyona-kadar-gocmen-isciye-ihtiyac-var-1053624982.html

Rusya Ulusal İnşaatçılar Birliği: 2 milyona kadar göçmen işçiye ihtiyaç var

Rusya Ulusal İnşaatçılar Birliği: 2 milyona kadar göçmen işçiye ihtiyaç var

Rusya Ulusal İnşaatçılar (NOSTROY) Birliği Başkanı Gluşkov, şu anda ülkede yabancı işgücü sıkıntısının 1.5-2 milyon kişi arasında olduğunu belirtti. 08.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-08T20:42+0300

2022-02-08T20:42+0300

2022-02-08T20:42+0300

dünya

rusya

yabancı işçi

göçmen

inşaat işçisi

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NOSTROY Birliği Başkanı Anton Gluşkov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Pandemi ve sınırdaki kısıtlamalar nedeniyle bugün inşaat sektöründe işçi sıkıntısı yaşanıyor. Mevcut koşullarda, inşaat sektörümüz yabancı iş gücü olmadan yapamayacak. Tahminlerimize göre, mevcut inşaat hacmi için 1.5 ile 2 milyon arasında göçmen işçi açığı var” ifadesini kullandı.Kısa vadede göçmen işçilerden vazgeçmenin mümkün olmadığını kaydeden Gluşkov, “Yerli uzman eğitimini artırarak ve sektöre gençleri çekerek bu açığı kapatmamız ve emek verimliliğini artırmak gerekiyor, ama bunun için zamana ihtiyaç var” dedi.İşçi kıtlığı ve ücret artışının, inşaat süreçlerinin optimizasyonuna ve yoğunlaştırılmasına yol açtığını belirten NOSTROY Başkanı, “Eskiden iki veya üç göçmenin çalıştığı yerde şimdi inşaatçılar için makine ve mekanizma kullanmak daha verimli” ifadesini kullandı.

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rusya, yabancı işçi, göçmen, inşaat işçisi