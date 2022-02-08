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https://tr.sputniknews.com/20220208/rusyanin-uzay-ussunun-bulundugu-baykonur-hakkinda-ne-biliyorsunuz-1053611861.html
Rusya'nın uzay üssünün bulunduğu Baykonur hakkında ne biliyorsunuz?
Rusya'nın uzay üssünün bulunduğu Baykonur hakkında ne biliyorsunuz?
08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T15:51+0300
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testler
uzay
uzay aracı
baykonur uzay üssü
rusya
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testler, uzay, uzay aracı, baykonur uzay üssü, rusya, kazakistan, тесты

Rusya'nın uzay üssünün bulunduğu Baykonur hakkında ne biliyorsunuz?

15:51 08.02.2022
© Sputnik / Aleksander Mokletsov / Fotoğraf bankasına girBaykonur Uzay Üssü
Baykonur Uzay Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
© Sputnik / Aleksander Mokletsov
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Baykonur kentinin ismi 1995 öncesinde neydi?
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