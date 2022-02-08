https://tr.sputniknews.com/20220208/tukonfed-enerji-komisyonu-baskani-8-saatlik-elektrik-kesintisinin-tazminati-60-lira--1053600861.html
TÜKONFED Enerji Komisyonu Başkanı: 8 saatlik elektrik kesintisinin tazminatı 60 lira
TÜKONFED Enerji Komisyonu Başkanı: 8 saatlik elektrik kesintisinin tazminatı 60 lira
RS FM’de yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuşan TÜKONFED Enerji Komisyonu başkanı Abdullah Koç, kesintinin birçok sorunu beraberinde getirdiği... 08.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-08T12:54+0300
2022-02-08T12:54+0300
2022-02-08T12:54+0300
anlat bana
elektrik kesintisi
elektrik
isparta
doğan subaşı
elektrik dağıtım şirketi
tükonfed
abdullah koç
yasal hak
tutanak
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Ülke Politikaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Doğan Subaşı ve TÜKONFED Enerji Komisyonu başkanı Abdullah Koç, RS FM’de yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Isparta'da elektrik kesintisi ile oluşan tabloyu değerlendirdi.Isparta’da günlerdir süren ve 5 gün geçmesine rağmen enerjinin halen bazı noktalara ulaştırılamadığı Isparta’daki elektrik kesintisini ve kesintinin meydana getirdiği sorunları değerlendiren Koç, hizmet kalitesi yönetmeliğine göre, ilgili dağıtım firmasının arzı, güvenli, sürekli ve en temiz haliyle tüketiciye ulaştırmaları gibi bir yükümlülüğü olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:"Tüketici, tespitler yaptırmalı, tutanaklar tutturmalı, zararını bir şekilde tazmin edecek belgeleri oluşturmalı"Meliha Okur’un, “Tüketicinin 8 saatlik kesinti mağduriyeti dışında, hiçbir hakkı talep edebilme şansı yok diyorsunuz. Sadece cihazı bozulursa 10 gün içinde ilgili dağıtım şirketine gidecek. Ancak 5 gün soğukta kalan, hastalanıp zorluk çekenlerin hiç mi tazminat hakkı olmaz?” sorusuna Koç, “Bunun için malum EPDK’nın Madde 18 Hizmet Kalitesi yönetmeliğinde geçen kısmı söyledim. Bunun dışında tüketici, tespitler yaptırmalı, tutanaklar tutturmalı, zararını bir şekilde tazmin edecek belgeleri oluşturmalı” şeklinde cevap verdi.Bu kesinti ‘televizyon izleyemiyoruz, cep telefonlarını şarj edemiyoruz’ meselesi değilProgramın diğer konuğu olan Subaşı ise devletin sürece verdiği reaksiyonu çok olumlu bulmadığını ifade etti. Subaşı, bu kesintinin ‘Televizyon izleyemiyoruz, cep telefonlarını şarj edemiyoruz’ meselesi olmadığını belirterek şunları aktardı:
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Meliha Okur
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Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
elektrik kesintisi, elektrik, isparta, doğan subaşı, elektrik dağıtım şirketi, tükonfed, abdullah koç, yasal hak, tutanak, başvuru, tazminat
TÜKONFED Enerji Komisyonu Başkanı: 8 saatlik elektrik kesintisinin tazminatı 60 lira
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RS FM’de yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuşan TÜKONFED Enerji Komisyonu başkanı Abdullah Koç, kesintinin birçok sorunu beraberinde getirdiği Isparta’daki durum için, “Tüketicinin 8 saatten dolayı elektrik kesintisi karşılığında alacağı tazminat parasını 60 lira olarak düşünün. Bu çok mutlu edecek bir rakam değil” dedi.
Ülke Politikaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Doğan Subaşı ve TÜKONFED Enerji Komisyonu başkanı Abdullah Koç, RS FM’de yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Isparta'da elektrik kesintisi ile oluşan tabloyu değerlendirdi.
Isparta’da günlerdir süren ve 5 gün geçmesine rağmen enerjinin halen bazı noktalara ulaştırılamadığı Isparta’daki elektrik kesintisini ve kesintinin meydana getirdiği sorunları değerlendiren Koç, hizmet kalitesi yönetmeliğine göre, ilgili dağıtım firmasının arzı, güvenli, sürekli ve en temiz haliyle tüketiciye ulaştırmaları gibi bir yükümlülüğü olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu yükümlülükte eğer bir kesinti olursa, dağıtım şirketi bununla alakalı tüketiciye bir tazminat ödemek zorunda. Ancak tazminat bedelleri ne tüketiciyi mutlu eder, ne de ticarethaneleri. Isparta ağır bir dönem geçirdi. Bu insanların 5 gün boyunca enerjiye ulaşamama durumları var. Dağıtım şirketinin hizmet kalitesi yönetmeliği gereği, bize vereceği tazminattan ziyade, cihazları bozulduysa herhangi bir ticari durumlarına zarar geldiyse, bununla alakalı tespitleri, tutanakları yaptırıp ilgili dağıtım şirketlerine 10 gün içerisinde başvuruda bulunmaları gerekir. Cihazların yanması gibi voltaj dalgalanması durumları göz önüne alınan hususlardır. Dağıtım şirketi gelir, o noktada tespitlerini yapar ve bunun uygun olup olmadığı konusunda size bir bildirimde bulunur. Sonrasında siz, mahkeme yoluyla hakkınızı ararsınız. Dağıtım şirketi bu durumları kayda almak zorunda. Fakat Isparta’da durum çok farklı. Bir mesken tarifesinde olan tüketicinin 8 saatten dolayı elektrik kesintisi karşılığında alacağı tazminat parasını 60 lira olarak düşünün. Bu çok mutlu edecek bir rakam değil."
"Tüketici, tespitler yaptırmalı, tutanaklar tutturmalı, zararını bir şekilde tazmin edecek belgeleri oluşturmalı"
Meliha Okur’un, “Tüketicinin 8 saatlik kesinti mağduriyeti dışında, hiçbir hakkı talep edebilme şansı yok diyorsunuz. Sadece cihazı bozulursa 10 gün içinde ilgili dağıtım şirketine gidecek. Ancak 5 gün soğukta kalan, hastalanıp zorluk çekenlerin hiç mi tazminat hakkı olmaz?” sorusuna Koç, “Bunun için malum EPDK’nın Madde 18 Hizmet Kalitesi yönetmeliğinde geçen kısmı söyledim. Bunun dışında tüketici, tespitler yaptırmalı, tutanaklar tutturmalı, zararını bir şekilde tazmin edecek belgeleri oluşturmalı” şeklinde cevap verdi.
Bu kesinti ‘televizyon izleyemiyoruz, cep telefonlarını şarj edemiyoruz’ meselesi değil
Programın diğer konuğu olan Subaşı ise devletin sürece verdiği reaksiyonu çok olumlu bulmadığını ifade etti. Subaşı, bu kesintinin ‘Televizyon izleyemiyoruz, cep telefonlarını şarj edemiyoruz’ meselesi olmadığını belirterek şunları aktardı:
"Bu işin en hafif mağduriyet kısmı. Hastalar var, elektrikli aletler vasıtasıyla yaşamak durumunda olan insanlar var vs. Bütün bu insanlar ne yapacak? Bu sürecin geçmişine de bakmak lazım. Hazırlık çok güçlü olmalıydı. Dağıtım şirketleri özelleştirme esnasında önlerindeki şartnameye uyuyorlar mı; onlardan bir yatırım istendiyse bu yatırımı karşılıyorlar mı? Kamu kuruluşundan dağıtım şirketlerine 1 kilovatsaat elektrik 32 kuruşa gidiyor. Dağıtım şirketlerinden vatandaşlara da 1,37 TL’ye gidiyor. Çok büyük bir kar elde ediyorlar. Bu kar, sadece kar olarak mı kalıyor; yoksa bir kısmı yatırıma dönüşüyor mu? Bütün bunlara bakmak lazım. Sadece Isparta’da başımıza gelecek bir durum değil, her yerde karşılaşılabilecek bir durum. Bir an önce dağıtım hatlarının onarılması gerekir.”