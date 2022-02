TÜKONFED Enerji Komisyonu Başkanı: 8 saatlik elektrik kesintisinin tazminatı 60 lira

"Bu işin en hafif mağduriyet kısmı. Hastalar var, elektrikli aletler vasıtasıyla yaşamak durumunda olan insanlar var vs. Bütün bu insanlar ne yapacak? Bu sürecin geçmişine de bakmak lazım. Hazırlık çok güçlü olmalıydı. Dağıtım şirketleri özelleştirme esnasında önlerindeki şartnameye uyuyorlar mı; onlardan bir yatırım istendiyse bu yatırımı karşılıyorlar mı? Kamu kuruluşundan dağıtım şirketlerine 1 kilovatsaat elektrik 32 kuruşa gidiyor. Dağıtım şirketlerinden vatandaşlara da 1,37 TL’ye gidiyor. Çok büyük bir kar elde ediyorlar. Bu kar, sadece kar olarak mı kalıyor; yoksa bir kısmı yatırıma dönüşüyor mu? Bütün bunlara bakmak lazım. Sadece Isparta’da başımıza gelecek bir durum değil, her yerde karşılaşılabilecek bir durum. Bir an önce dağıtım hatlarının onarılması gerekir.”