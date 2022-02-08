TÜKONFED Enerji Komisyonu Başkanı: 8 saatlik elektrik kesintisinin tazminatı 60 lira

"Bu yükümlülükte eğer bir kesinti olursa, dağıtım şirketi bununla alakalı tüketiciye bir tazminat ödemek zorunda. Ancak tazminat bedelleri ne tüketiciyi mutlu eder, ne de ticarethaneleri. Isparta ağır bir dönem geçirdi. Bu insanların 5 gün boyunca enerjiye ulaşamama durumları var. Dağıtım şirketinin hizmet kalitesi yönetmeliği gereği, bize vereceği tazminattan ziyade, cihazları bozulduysa herhangi bir ticari durumlarına zarar geldiyse, bununla alakalı tespitleri, tutanakları yaptırıp ilgili dağıtım şirketlerine 10 gün içerisinde başvuruda bulunmaları gerekir. Cihazların yanması gibi voltaj dalgalanması durumları göz önüne alınan hususlardır. Dağıtım şirketi gelir, o noktada tespitlerini yapar ve bunun uygun olup olmadığı konusunda size bir bildirimde bulunur. Sonrasında siz, mahkeme yoluyla hakkınızı ararsınız. Dağıtım şirketi bu durumları kayda almak zorunda. Fakat Isparta’da durum çok farklı. Bir mesken tarifesinde olan tüketicinin 8 saatten dolayı elektrik kesintisi karşılığında alacağı tazminat parasını 60 lira olarak düşünün. Bu çok mutlu edecek bir rakam değil."