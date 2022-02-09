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Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım: Birlikte hareketle Türk dünyası zorlukları aşabilir
Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım: Birlikte hareketle Türk dünyası zorlukları aşabilir
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları 12. Toplantısı’nda konuştu. Yıldırım, "Birlikte... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T16:22+0300
2022-02-09T16:24+0300
politika
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"İstanbul zirvesi tarihi bir niteliğe sahip oldu. Bu zirve ile birlikte Türk dünyasındaki iş birliğinin derinliği artmıştır" diyen Yıldırım toplantının ardından şunları söyledi:
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binali yıldırım, toplantı

Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım: Birlikte hareketle Türk dünyası zorlukları aşabilir

16:22 09.02.2022 (güncellendi: 16:24 09.02.2022)
© İHAAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© İHA
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Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları 12. Toplantısı’nda konuştu. Yıldırım, "Birlikte hareketle Türk dünyası zorluları aşabilir" dedi.
"İstanbul zirvesi tarihi bir niteliğe sahip oldu. Bu zirve ile birlikte Türk dünyasındaki iş birliğinin derinliği artmıştır" diyen Yıldırım toplantının ardından şunları söyledi:
"Zirvede, 2040 Vizyon Belgesi kabul edildi. Türk Devletleri Teşkilatı’nın 2040 yılına kadar olan faaliyetleri, projeleri, 35 bölüm 121 başlık halinde bu zirvede karara bağlandı."
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