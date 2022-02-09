https://tr.sputniknews.com/20220209/aksakallar-heyeti-baskani-binali-yildirim-birlikte-hareketle-turk-dunyasi-zorlulari-asabilir-1053663839.html

Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım: Birlikte hareketle Türk dünyası zorlukları aşabilir

Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım: Birlikte hareketle Türk dünyası zorlukları aşabilir

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları 12. Toplantısı’nda konuştu. Yıldırım, "Birlikte... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T16:22+0300

2022-02-09T16:22+0300

2022-02-09T16:24+0300

politika

binali yıldırım

toplantı

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"İstanbul zirvesi tarihi bir niteliğe sahip oldu. Bu zirve ile birlikte Türk dünyasındaki iş birliğinin derinliği artmıştır" diyen Yıldırım toplantının ardından şunları söyledi:

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

binali yıldırım, toplantı