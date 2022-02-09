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Avcılar'da tehdit mesajları alan kişiye otomobilinde silahlı saldırı
Avcılar'da tehdit mesajları alan kişiye otomobilinde silahlı saldırı
Avcılar'da, davalı olduğu kişiden tehdit mesajları alan Muhammed Kopan, otomobilindeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı şans eseri yara almadan atlatan... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T10:23+0300
2022-02-09T10:23+0300
türkiye
avcılar
tehdit
mesaj
saldırı
aile
davacı
araba
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Gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşanan olayda, mide ameliyatı geçiren Muhammed Kopan, tedavi amaçlı hastaneye gitmek için cipi ile yola çıktı. Dakikalar sonra karşı istikametten gelen motosikletli kişiler, Kopan'ın aracına 3 el ateş etti. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, yara almadan kurtulan Kopan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler yaptıkları incelemenin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Ayni gün i̇çi̇nde hem ai̇lesi̇ hem canı i̇le tehdi̇t edi̇ldi̇Yaklaşık 2 yıl önce borç meselesi nedeniyle İran uyruklu A.J.'ye dava açan Kopan, 3 Şubat tarihinde davayı kazandı. Olay günü saat 12.15 sıralarında Kopan, A.J.'den ailesi ve canını kasteden tehdit mesajları almaya başladı. Mesajları saklayan adam, Küçükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Kopan'ın daha önce de aynı şekilde mesajlar aldığı öğrendi.Silahlı saldırıya uğramadan önce tehdit mesajları aldığını söyleyen Muhammed Kopan, "Bizim, İran asıllı A.J. ile 2 yıldır davamız sürüyor. Biz bu davayı 3 Şubat'ta kazandık. Bu zaman zarfında zaten tehdit mesajları almıştık. Her seferinde de gidip, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu mahkemeyi kazanmamızın ardından da sabah saatlerinde, İran kodlu numaradan tehdit mesajları almaya başladım. Ben tekrar Küçükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundum. Davacı oldum, mesajları gösterdim" dedi.'Mermi̇ni̇n bi̇r tanesi̇ yanağımın kenarından geçti̇'Kopan, "Akşam saatlerinde evden çıktım. Hastaneye serum taktırmaya giderken, yolda bu kurşunlanma hadisesi oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Merminin bir tanesi yanağımın kenarından geçti. Benim başka biriyle sorunum yok. Ben bu işi yapanın da aynı kişi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/sokak-ortasinda-esini-ve-kizini-bicaklayan-afganistan-uyruklu-adami-yaraladi-tutuklandi-1053613942.html
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avcılar, tehdit, mesaj, saldırı, aile, davacı, araba

Avcılar'da tehdit mesajları alan kişiye otomobilinde silahlı saldırı

10:23 09.02.2022
© DHAAvcılar'da tehdit mesajları alan kişiye otomobilinde silahlı saldırı
Avcılar'da tehdit mesajları alan kişiye otomobilinde silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© DHA
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Avcılar'da, davalı olduğu kişiden tehdit mesajları alan Muhammed Kopan, otomobilindeyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı şans eseri yara almadan atlatan Kopan, mesajları aldığı kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşanan olayda, mide ameliyatı geçiren Muhammed Kopan, tedavi amaçlı hastaneye gitmek için cipi ile yola çıktı. Dakikalar sonra karşı istikametten gelen motosikletli kişiler, Kopan'ın aracına 3 el ateş etti. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, yara almadan kurtulan Kopan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisler yaptıkları incelemenin ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Ayni gün i̇çi̇nde hem ai̇lesi̇ hem canı i̇le tehdi̇t edi̇ldi̇

Yaklaşık 2 yıl önce borç meselesi nedeniyle İran uyruklu A.J.'ye dava açan Kopan, 3 Şubat tarihinde davayı kazandı. Olay günü saat 12.15 sıralarında Kopan, A.J.'den ailesi ve canını kasteden tehdit mesajları almaya başladı. Mesajları saklayan adam, Küçükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu. Kopan'ın daha önce de aynı şekilde mesajlar aldığı öğrendi.
Silahlı saldırıya uğramadan önce tehdit mesajları aldığını söyleyen Muhammed Kopan, "Bizim, İran asıllı A.J. ile 2 yıldır davamız sürüyor. Biz bu davayı 3 Şubat'ta kazandık. Bu zaman zarfında zaten tehdit mesajları almıştık. Her seferinde de gidip, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu mahkemeyi kazanmamızın ardından da sabah saatlerinde, İran kodlu numaradan tehdit mesajları almaya başladım. Ben tekrar Küçükçekmece Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundum. Davacı oldum, mesajları gösterdim" dedi.

'Mermi̇ni̇n bi̇r tanesi̇ yanağımın kenarından geçti̇'

Kopan, "Akşam saatlerinde evden çıktım. Hastaneye serum taktırmaya giderken, yolda bu kurşunlanma hadisesi oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Merminin bir tanesi yanağımın kenarından geçti. Benim başka biriyle sorunum yok. Ben bu işi yapanın da aynı kişi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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