Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220209/dunyanin-en-buyuk-siyah-elmasi-enigma-satildi-1053676572.html
Dünyanın en büyük siyah elması 'Enigma' satıldı
Dünyanın en büyük siyah elması 'Enigma' satıldı
Dünyanın en büyük kesim siyah elması olarak bilinen ve üzerinde değerli taşlar bulunan bir asteroidin milyarlarca yıl önce dünyaya çarpmasıyla oluştuğu... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T21:54+0300
2022-02-09T22:10+0300
dünya
elmas
mister enigma
sterlin
londra
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053438772_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_86e405c8035cfdec043c76b2f4318fbd.jpg
İngiliz müzayede evi Sotheby's'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesinde yaptığı açık artırma tamamlandı."Enigma" adı verilen ve üzerinde değerli taşlar bulunan bir asteroidin 2.6 ile 3.8 milyar yıl önce dünyaya çarpmasıyla oluştuğu düşünülen siyah elmas, 3 milyon 161 bin sterline (58 milyon 966 bin Türk lirası) satıldı. İsmi açıklanmayan alıcı, kripto para kullandı.Eski sahibi tarafından 1990'larda satın alındığında işlenmemiş hali 800 karat ağırlığında olan Enigma, 3 yıllık bir işlemden sonra 555.55 karatlık son halini aldı.'Dünyanın en büyük doğal renkli siyah elması' Ortadoğu'dan ilham alınarak palmiye şeklinde kesilen Enigma'nın yaklaşık 3-5 milyon sterline alıcı bulması bekleniyordu. Amerika Değerli Taşlar Enstitüsün'ce (GIA) "dünyanın en büyük doğal renkli siyah elması" olarak gösterilen ve 2006'da da Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en büyük kesim elması" olarak giren Enigma, en güçlü elmaslar arasında yer alıyor.
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053438772_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_eb6b51a4ab7b0bc79f0121757ec0ebad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elmas, mister enigma, sterlin, londra

Dünyanın en büyük siyah elması 'Enigma' satıldı

21:54 09.02.2022 (güncellendi: 22:10 09.02.2022)
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACEDünyanın 555,55 karatlık en büyük siyah elması
Dünyanın 555,55 karatlık en büyük siyah elması - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
Abone ol
Dünyanın en büyük kesim siyah elması olarak bilinen ve üzerinde değerli taşlar bulunan bir asteroidin milyarlarca yıl önce dünyaya çarpmasıyla oluştuğu düşünülen 'Enigma', kripto para kullanılarak 3 milyon 161 bin sterline satıldı.
İngiliz müzayede evi Sotheby's'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki şubesinde yaptığı açık artırma tamamlandı.
"Enigma" adı verilen ve üzerinde değerli taşlar bulunan bir asteroidin 2.6 ile 3.8 milyar yıl önce dünyaya çarpmasıyla oluştuğu düşünülen siyah elmas, 3 milyon 161 bin sterline (58 milyon 966 bin Türk lirası) satıldı. İsmi açıklanmayan alıcı, kripto para kullandı.
Eski sahibi tarafından 1990'larda satın alındığında işlenmemiş hali 800 karat ağırlığında olan Enigma, 3 yıllık bir işlemden sonra 555.55 karatlık son halini aldı.

'Dünyanın en büyük doğal renkli siyah elması'

Ortadoğu'dan ilham alınarak palmiye şeklinde kesilen Enigma'nın yaklaşık 3-5 milyon sterline alıcı bulması bekleniyordu.
Amerika Değerli Taşlar Enstitüsün'ce (GIA) "dünyanın en büyük doğal renkli siyah elması" olarak gösterilen ve 2006'da da Guinness Rekorlar Kitabı'na "dünyanın en büyük kesim elması" olarak giren Enigma, en güçlü elmaslar arasında yer alıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce