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https://tr.sputniknews.com/20220209/hubble-iki-galaksinin-etkilesimini-goruntuledi-1053656170.html
Hubble, iki galaksinin etkileşimini görüntüledi
Hubble, iki galaksinin etkileşimini görüntüledi
NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, kozmik malzemeyi daha küçük bir galaksiden (IC 1559) uzaklaştıran büyük bir galaksinin... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T14:22+0300
2022-02-09T14:36+0300
hubble uzay teleskobu
yaşam
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Mashable internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yaptığı açıklamada, bu tür etkileşimlerin yaygın olduğu bilinse de böylesine dinamik şekilde etkileşime giren iki galaksinin görüntüsünün yakalanmasının nadir olduğunu kaydetti.Açıklamada, "Aslında süreç, yakalanan görüntüde eylem halinde görülebilir, iki galaksiyi gözle görülür şekilde birbirine bağlayan hassas madde akışları oluştu" ifadesi yer aldı.Söz konusu etkileşimin, teleskop sayesinde iki yüz milyon ışık yılı uzaklıktan göründüğü belirtildi.En güçlü uzay teleskobu olarak bilinen Hubble tarafından, kozmik malzemeyi IC 1559 isimli küçük bir galaksiden uzaklaştıran NGC 169 adlı büyük galaksi görüntülendi.NASA'nın, ESA ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220207/mini-neptunlerin-super-dunyalara-donusebilecegi-kesfedildi-1053566906.html
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hubble uzay teleskobu, nasa, galaksi

Hubble, iki galaksinin etkileşimini görüntüledi

14:22 09.02.2022 (güncellendi: 14:36 09.02.2022)
© ESAİki galaksinin etkileşimi
İki galaksinin etkileşimi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© ESA
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NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan Hubble Uzay Teleskobu, kozmik malzemeyi daha küçük bir galaksiden (IC 1559) uzaklaştıran büyük bir galaksinin (NGC 169) görüntüsünü yakaladı.
Mashable internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yaptığı açıklamada, bu tür etkileşimlerin yaygın olduğu bilinse de böylesine dinamik şekilde etkileşime giren iki galaksinin görüntüsünün yakalanmasının nadir olduğunu kaydetti.
Açıklamada, "Aslında süreç, yakalanan görüntüde eylem halinde görülebilir, iki galaksiyi gözle görülür şekilde birbirine bağlayan hassas madde akışları oluştu" ifadesi yer aldı.
Söz konusu etkileşimin, teleskop sayesinde iki yüz milyon ışık yılı uzaklıktan göründüğü belirtildi.
En güçlü uzay teleskobu olarak bilinen Hubble tarafından, kozmik malzemeyi IC 1559 isimli küçük bir galaksiden uzaklaştıran NGC 169 adlı büyük galaksi görüntülendi.
NASA'nın, ESA ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
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