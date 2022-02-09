Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Türkiye'de 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi, 266 kişi hayatını kaybetti
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220209/imf-baskani-georgieva-merkez-bankasi-dijital-para-birimleri-icin-evrensel-bir-cerceve-yok-1053669846.html
IMF Başkanı Georgieva: Merkez bankası dijital para birimleri için evrensel bir çerçeve yok
IMF Başkanı Georgieva: Merkez bankası dijital para birimleri için evrensel bir çerçeve yok
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankası dijital para birimlerine yönelik çalışmalardan ortaya çıkan sonuçların her ekonomiye... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T18:38+0300
2022-02-09T18:38+0300
ekonomi
uluslararası para fonu (imf)
imf
kristalina georgieva
dijital para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104179/18/1041791868_0:67:1000:630_1920x0_80_0_0_a3a91e5925552fded5684b8e61efba2e.jpg
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin yeni bir raporunun tanıtımında değerlendirmelerde bulundu.Merkez bankası dijital para birimlerinin ne kadar hızla ne kadar ileri gidebileceklerinin tam olarak bilinmediğine işaret eden Georgieva, merkez bankalarının ileride olabileceklere hazır olmak amacıyla yeni teknolojileri kullanmak için kapasite oluşturduğunu söyledi.Georgieva, "Merkez bankası dijital para birimleri ihtiyatlı bir şekilde tasarlanırsa, potansiyel olarak daha fazla esneklik, daha fazla güvenlik, daha fazla kullanılabilirlik ve özel dijital para biçimlerinden daha düşük maliyet sunabilir." dedi.Yaklaşık 100 ülke araştırma yapıyorMerkez bankası dijital para birimlerine yönelik eğilimin hızla arttığına dikkati çeken Georgieva, yaklaşık 100 ülkenin merkez bankasının dijital para birimleri üzerinde araştırma yaptığını kaydetti.Georgieva, her ekonominin birbirinden farklı olması nedeniyle merkez bankası dijital para birimleri için "evrensel" bir çerçeve söz konusu olmadığını belirterek, "Merkez bankaları, planlarını kendi özel durumlarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlamalı." dedi. Georgieva, merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin "tek beden herkese uymaz" değerlendirmesinde bulundu.Finansal istikrar ve gizlilik hususlarının merkez bankası dijital para birimlerinin tasarımda çok önemli olduğunu vurgulayan Georgieva, bu para birimlerinin ortaya çıkmasında tasarım ile politika cephelerindeki gelişmeler arasındaki hassas dengeyi bulmanın önemli olduğunu kaydetti.Georgieva, paranın tarihinde yeni bir sayfanın açılmak üzere olduğunu belirterek, ülkelerin yeni dijital para biçimlerini denerken geleneksel parasal ve finansal sistemlerinin temel özelliklerini de korumaya çalıştığını dile getirdi.Öte yandan IMF, merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin yeni raporunu yayımladı.Raporda, dijital paranın halihazırda çalışır durumda veya ileri düzeyde test aşamasında olduğu Çin, İsveç ve Bahamalar da dahil 6 ülkedeki uygulamalara ilişkin incelemeler yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104179/18/1041791868_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_67cdf8a43116f299ad4253b0432d7c41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uluslararası para fonu (imf), imf, kristalina georgieva, dijital para

IMF Başkanı Georgieva: Merkez bankası dijital para birimleri için evrensel bir çerçeve yok

18:38 09.02.2022
© AFP 2021 / Samuel CorumIMF Başkanı Kristalina Georgieva
IMF Başkanı Kristalina Georgieva - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AFP 2021 / Samuel Corum
Abone ol
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankası dijital para birimlerine yönelik çalışmalardan ortaya çıkan sonuçların her ekonomiye uyan tek bir model olmadığını gösterdiğini bildirdi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin yeni bir raporunun tanıtımında değerlendirmelerde bulundu.
Merkez bankası dijital para birimlerinin ne kadar hızla ne kadar ileri gidebileceklerinin tam olarak bilinmediğine işaret eden Georgieva, merkez bankalarının ileride olabileceklere hazır olmak amacıyla yeni teknolojileri kullanmak için kapasite oluşturduğunu söyledi.
Georgieva, "Merkez bankası dijital para birimleri ihtiyatlı bir şekilde tasarlanırsa, potansiyel olarak daha fazla esneklik, daha fazla güvenlik, daha fazla kullanılabilirlik ve özel dijital para biçimlerinden daha düşük maliyet sunabilir." dedi.

Yaklaşık 100 ülke araştırma yapıyor

Merkez bankası dijital para birimlerine yönelik eğilimin hızla arttığına dikkati çeken Georgieva, yaklaşık 100 ülkenin merkez bankasının dijital para birimleri üzerinde araştırma yaptığını kaydetti.
Georgieva, her ekonominin birbirinden farklı olması nedeniyle merkez bankası dijital para birimleri için "evrensel" bir çerçeve söz konusu olmadığını belirterek, "Merkez bankaları, planlarını kendi özel durumlarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlamalı." dedi.
Georgieva, merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin "tek beden herkese uymaz" değerlendirmesinde bulundu.
Finansal istikrar ve gizlilik hususlarının merkez bankası dijital para birimlerinin tasarımda çok önemli olduğunu vurgulayan Georgieva, bu para birimlerinin ortaya çıkmasında tasarım ile politika cephelerindeki gelişmeler arasındaki hassas dengeyi bulmanın önemli olduğunu kaydetti.
Georgieva, paranın tarihinde yeni bir sayfanın açılmak üzere olduğunu belirterek, ülkelerin yeni dijital para biçimlerini denerken geleneksel parasal ve finansal sistemlerinin temel özelliklerini de korumaya çalıştığını dile getirdi.
Öte yandan IMF, merkez bankası dijital para birimlerine ilişkin yeni raporunu yayımladı.
Raporda, dijital paranın halihazırda çalışır durumda veya ileri düzeyde test aşamasında olduğu Çin, İsveç ve Bahamalar da dahil 6 ülkedeki uygulamalara ilişkin incelemeler yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce