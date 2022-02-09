https://tr.sputniknews.com/20220209/ispartada-uzaktan-egitim-basladi-1053672722.html

Isparta'da uzaktan eğitim başladı

Isparta'da uzaktan eğitim başladı

Yoğun kar nedeniyle eğitime 5 gün ara verilen Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitimin başladığı bildirildi 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T19:53+0300

2022-02-09T19:53+0300

2022-02-09T19:53+0300

türkiye

isparta

uzaktan eğitim

elektrik kesintisi

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Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, il genelindeki okulların uzaktan eğitime başladığı belirtilerek, derslerin okulların ders programlarına göre devam edeceği aktarıldı.Açıklamada, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi yapılacağı, pazartesi ve salı yapılamayan derslerin de yüz yüze eğitim başladığında telafi edileceği vurgulandı.

türkiye

isparta

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isparta, uzaktan eğitim, elektrik kesintisi