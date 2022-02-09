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Isparta'da uzaktan eğitim başladı
Isparta'da uzaktan eğitim başladı
Yoğun kar nedeniyle eğitime 5 gün ara verilen Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitimin başladığı bildirildi 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T19:53+0300
2022-02-09T19:53+0300
türkiye
isparta
uzaktan eğitim
elektrik kesintisi
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Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, il genelindeki okulların uzaktan eğitime başladığı belirtilerek, derslerin okulların ders programlarına göre devam edeceği aktarıldı.Açıklamada, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi yapılacağı, pazartesi ve salı yapılamayan derslerin de yüz yüze eğitim başladığında telafi edileceği vurgulandı.
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isparta, uzaktan eğitim, elektrik kesintisi

Isparta'da uzaktan eğitim başladı

19:53 09.02.2022
© AAuzaktan eğitim
uzaktan eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
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Yoğun kar nedeniyle eğitime 5 gün ara verilen Isparta'da elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinin ardından uzaktan eğitimin başladığı bildirildi
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, il genelindeki okulların uzaktan eğitime başladığı belirtilerek, derslerin okulların ders programlarına göre devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi yapılacağı, pazartesi ve salı yapılamayan derslerin de yüz yüze eğitim başladığında telafi edileceği vurgulandı.
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