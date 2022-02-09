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Lucca saldırganı yakalandı
Lucca saldırganı yakalandı
İstanbul’un popüler mekânı Lucca’ya silahlı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi yaralayan eski çalışan Can Aydın ve olay sırasında otomobili kullanan Mahmut Balkış... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T07:36+0300
2022-02-09T07:36+0300
türkiye
lucca
saldırı
silahlı saldırı
gözaltı
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Geçen cuma gecesi saat 01.30 sıralarında, İstanbul Bebek’teki Lucca’ya silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 3 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri kamera görüntülerinden, saldırganın daha önce mekânda komi olarak çalışan Can Aydın (26) olduğunu tespit etti. Silahlı saldırıdaki otomobili de Mahmut Balkış’ın (25) kullandığı anlaşıldı. 'Korkutmak için rastgele ateş ettim'Ekipler, önceki akşam Maltepe’de Aydın ve Balkış’ı gözaltına aldı. Can Aydın, “Mekânla bir sorunum yok. Alkol aldık, araçla geçerken kornaya bastık, küfür ettiler. Korkutmak için rastgele ateş ettim. Sonra binip kaçtık” dedi. Bir suç kaydı olan Aydın ve Balkış, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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lucca, saldırı, silahlı saldırı, gözaltı

Lucca saldırganı yakalandı

07:36 09.02.2022
© DHALucca saldırganı
Lucca saldırganı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© DHA
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İstanbul’un popüler mekânı Lucca’ya silahlı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi yaralayan eski çalışan Can Aydın ve olay sırasında otomobili kullanan Mahmut Balkış gözaltına alındı.
Geçen cuma gecesi saat 01.30 sıralarında, İstanbul Bebek’teki Lucca’ya silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 3 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri kamera görüntülerinden, saldırganın daha önce mekânda komi olarak çalışan Can Aydın (26) olduğunu tespit etti. Silahlı saldırıdaki otomobili de Mahmut Balkış’ın (25) kullandığı anlaşıldı.

'Korkutmak için rastgele ateş ettim'

Ekipler, önceki akşam Maltepe’de Aydın ve Balkış’ı gözaltına aldı. Can Aydın, “Mekânla bir sorunum yok. Alkol aldık, araçla geçerken kornaya bastık, küfür ettiler. Korkutmak için rastgele ateş ettim. Sonra binip kaçtık” dedi. Bir suç kaydı olan Aydın ve Balkış, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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