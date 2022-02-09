https://tr.sputniknews.com/20220209/lucca-saldirgani-yakalandi-1053638090.html

Lucca saldırganı yakalandı

Lucca saldırganı yakalandı

İstanbul’un popüler mekânı Lucca’ya silahlı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi yaralayan eski çalışan Can Aydın ve olay sırasında otomobili kullanan Mahmut Balkış... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T07:36+0300

2022-02-09T07:36+0300

2022-02-09T07:36+0300

türkiye

lucca

saldırı

silahlı saldırı

gözaltı

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Geçen cuma gecesi saat 01.30 sıralarında, İstanbul Bebek’teki Lucca’ya silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 3 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri kamera görüntülerinden, saldırganın daha önce mekânda komi olarak çalışan Can Aydın (26) olduğunu tespit etti. Silahlı saldırıdaki otomobili de Mahmut Balkış’ın (25) kullandığı anlaşıldı. 'Korkutmak için rastgele ateş ettim'Ekipler, önceki akşam Maltepe’de Aydın ve Balkış’ı gözaltına aldı. Can Aydın, “Mekânla bir sorunum yok. Alkol aldık, araçla geçerken kornaya bastık, küfür ettiler. Korkutmak için rastgele ateş ettim. Sonra binip kaçtık” dedi. Bir suç kaydı olan Aydın ve Balkış, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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lucca, saldırı, silahlı saldırı, gözaltı