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Rus uzun menzilli bombardıman uçakları Belarus üzerinde ikinci kez devriye uçuşu yaptı
Rus uzun menzilli bombardıman uçakları Belarus üzerinde ikinci kez devriye uçuşu yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında bu ay içinde ikinci kez... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T02:40+0300
2022-02-09T02:40+0300
savunma
rusya
belarus
rusya hava kuvvetleri
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Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu yaptıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı, Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin denetimi kapsamında Belarus Cumhuriyeti hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık olarak 4 saat sürdü” ifadelerine yer verildi.Uçuş rotasının bazı aşamalarında uzun menzilli uçaklara Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait Su-35s ve Belarus Hava Kuvvetlerine ait Su-30sm avcı uçaklarının refakat ettiği kaydedilen açıklamada, pilotların verilen görevleri başarıyla yerine getirdikleri vurgulandı.Açıklamada ayrıca görevlerini tamamlayan tüm uçaklarının üslerine geri döndükleri ifade edildi.
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rusya, belarus, rusya hava kuvvetleri

Rus uzun menzilli bombardıman uçakları Belarus üzerinde ikinci kez devriye uçuşu yaptı

02:40 09.02.2022
© Министерство обороны РФ / Fotoğraf bankasına gir Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3
 Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Министерство обороны РФ
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu yaptıklarını bildirdi.
Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu yaptıkları belirtildi.
Açıklamada, Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı, Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin denetimi kapsamında Belarus Cumhuriyeti hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık olarak 4 saat sürdü” ifadelerine yer verildi.
Uçuş rotasının bazı aşamalarında uzun menzilli uçaklara Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait Su-35s ve Belarus Hava Kuvvetlerine ait Su-30sm avcı uçaklarının refakat ettiği kaydedilen açıklamada, pilotların verilen görevleri başarıyla yerine getirdikleri vurgulandı.
Açıklamada ayrıca görevlerini tamamlayan tüm uçaklarının üslerine geri döndükleri ifade edildi.
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