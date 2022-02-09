https://tr.sputniknews.com/20220209/rus-uzun-menzilli-bombardiman-ucaklari-belarus-uzerinde-ikinci-kez-devriye-ucusu-yapti-1053635743.html

Rus uzun menzilli bombardıman uçakları Belarus üzerinde ikinci kez devriye uçuşu yaptı

Rus uzun menzilli bombardıman uçakları Belarus üzerinde ikinci kez devriye uçuşu yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında bu ay içinde ikinci kez... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T02:40+0300

2022-02-09T02:40+0300

2022-02-09T02:40+0300

savunma

rusya

belarus

rusya hava kuvvetleri

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Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu yaptıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı, Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin denetimi kapsamında Belarus Cumhuriyeti hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık olarak 4 saat sürdü” ifadelerine yer verildi.Uçuş rotasının bazı aşamalarında uzun menzilli uçaklara Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait Su-35s ve Belarus Hava Kuvvetlerine ait Su-30sm avcı uçaklarının refakat ettiği kaydedilen açıklamada, pilotların verilen görevleri başarıyla yerine getirdikleri vurgulandı.Açıklamada ayrıca görevlerini tamamlayan tüm uçaklarının üslerine geri döndükleri ifade edildi.

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