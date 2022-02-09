Rus uzun menzilli bombardıman uçakları Belarus üzerinde ikinci kez devriye uçuşu yaptı

Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu yaptıkları belirtildi.Açıklamada, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı, Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin denetimi kapsamında Belarus Cumhuriyeti hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık olarak 4 saat sürdü” ifadelerine yer verildi.Uçuş rotasının bazı aşamalarında uzun menzilli uçaklara Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait Su-35s ve Belarus Hava Kuvvetlerine ait Su-30sm avcı uçaklarının refakat ettiği kaydedilen açıklamada, pilotların verilen görevleri başarıyla yerine getirdikleri vurgulandı.Açıklamada ayrıca görevlerini tamamlayan tüm uçaklarının üslerine geri döndükleri ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu yaptıklarını bildirdi.
Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu yaptıkları belirtildi.
Açıklamada, “Rusya Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı, Birlik Devleti tepki kuvvetlerinin denetimi kapsamında Belarus Cumhuriyeti hava sahasında bu ay içinde ikinci kez devriye uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık olarak 4 saat sürdü” ifadelerine yer verildi.
Uçuş rotasının bazı aşamalarında uzun menzilli uçaklara Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait Su-35s ve Belarus Hava Kuvvetlerine ait Su-30sm avcı uçaklarının refakat ettiği kaydedilen açıklamada, pilotların verilen görevleri başarıyla yerine getirdikleri vurgulandı.
Açıklamada ayrıca görevlerini tamamlayan tüm uçaklarının üslerine geri döndükleri ifade edildi.