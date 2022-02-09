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Rusya Genelkurmay Başkanı ortak tatbikat için Belarus’ta
Rusya Genelkurmay Başkanı ortak tatbikat için Belarus’ta
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, yarın başlayacak ortak tatbikat için bugün Belarus’a gitti. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T11:30+0300
2022-02-09T11:32+0300
savunma
rusya
belarus
valeriy gerasimov
tatbikat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Gerasimov’un tatbikat için Belarus’a gittiği belirtildi. Açıklamada, “Bu tatbikat ocak ayında Rusya ve Belarus devlet başkanlarının kararı doğrultusunda başlayan birliklerin denetim çalışmalarının son aşaması olacak” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre, tatbikat sırasında savunma operasyonu, terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 3 Şubat’ta Belarus’u ziyaret etmişti. İki ülke arasında 10-20 Şubat tarihleri arasında Birlik Kararlılığı-2022 isimli ortak tatbikat yürütülecek. Tatbikat için ülkeye S-400 füze savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25SM uçakları konuşlandırıldı.
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rusya, belarus, valeriy gerasimov, tatbikat

Rusya Genelkurmay Başkanı ortak tatbikat için Belarus’ta

11:30 09.02.2022 (güncellendi: 11:32 09.02.2022)
© Sputnik / Михаил Метцель / Fotoğraf bankasına girValeriy Gerasimov
Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, yarın başlayacak ortak tatbikat için bugün Belarus’a gitti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Gerasimov’un tatbikat için Belarus’a gittiği belirtildi.
Açıklamada, “Bu tatbikat ocak ayında Rusya ve Belarus devlet başkanlarının kararı doğrultusunda başlayan birliklerin denetim çalışmalarının son aşaması olacak” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, tatbikat sırasında savunma operasyonu, terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 3 Şubat’ta Belarus’u ziyaret etmişti. İki ülke arasında 10-20 Şubat tarihleri arasında Birlik Kararlılığı-2022 isimli ortak tatbikat yürütülecek. Tatbikat için ülkeye S-400 füze savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25SM uçakları konuşlandırıldı.
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