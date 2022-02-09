https://tr.sputniknews.com/20220209/rusya-genelkurmay-baskani-ortak-tatbikat-icin-belarusta-1053645079.html

Rusya Genelkurmay Başkanı ortak tatbikat için Belarus’ta

Rusya Genelkurmay Başkanı ortak tatbikat için Belarus’ta

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, yarın başlayacak ortak tatbikat için bugün Belarus’a gitti. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T11:30+0300

2022-02-09T11:30+0300

2022-02-09T11:32+0300

savunma

rusya

belarus

valeriy gerasimov

tatbikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053645182_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3eb4bf145abedb4fec8af98e7ece9536.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Gerasimov’un tatbikat için Belarus’a gittiği belirtildi. Açıklamada, “Bu tatbikat ocak ayında Rusya ve Belarus devlet başkanlarının kararı doğrultusunda başlayan birliklerin denetim çalışmalarının son aşaması olacak” ifadeleri kullanıldı. Açıklamaya göre, tatbikat sırasında savunma operasyonu, terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 3 Şubat’ta Belarus’u ziyaret etmişti. İki ülke arasında 10-20 Şubat tarihleri arasında Birlik Kararlılığı-2022 isimli ortak tatbikat yürütülecek. Tatbikat için ülkeye S-400 füze savunma sistemleri, Su-35 ve Su-25SM uçakları konuşlandırıldı.

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, belarus, valeriy gerasimov, tatbikat