https://tr.sputniknews.com/20220209/silivride-denize-camur-akti-1053652580.html

Silivri'de denize çamur aktı

Silivri'de denize çamur aktı

Silivri'de etkili olan sağanak yağışın ardından denize çamur aktı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T13:35+0300

2022-02-09T13:35+0300

2022-02-09T13:40+0300

türkiye

silivri

deniz

sahil

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

çamur

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İstanbul'un Silivri ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle Boğluca Deresi'nden Marmara Denizi'ne çamur aktı.Denizin özellikle sahile yakın olan kısmının kahverengine büründüğü görüldü. Sahilde kordon boyunca yer yer su birikintileri de oluştu.

türkiye

silivri

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silivri, deniz, sahil, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, çamur