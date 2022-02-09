Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220209/silivride-denize-camur-akti-1053652580.html
Silivri'de denize çamur aktı
Silivri'de denize çamur aktı
Silivri'de etkili olan sağanak yağışın ardından denize çamur aktı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:35+0300
2022-02-09T13:35+0300
2022-02-09T13:40+0300
türkiye
silivri
deniz
sahil
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
çamur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053652552_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_4afdc83cd6d945f09f5652c0eede07a0.jpg
İstanbul'un Silivri ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle Boğluca Deresi'nden Marmara Denizi'ne çamur aktı.Denizin özellikle sahile yakın olan kısmının kahverengine büründüğü görüldü. Sahilde kordon boyunca yer yer su birikintileri de oluştu.
türkiye
silivri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053652552_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_a32d14a55dbd537d119e2b16581f3c2e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
silivri, deniz, sahil, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, çamur
Silivri'de denize çamur aktı 13:35 09.02.2022 (güncellendi: 13:40 09.02.2022) Abone ol
Silivri'de etkili olan sağanak yağışın ardından denize çamur aktı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.
Yağmur nedeniyle Boğluca Deresi'nden Marmara Denizi'ne çamur aktı.
Denizin özellikle sahile yakın olan kısmının kahverengine büründüğü görüldü. Sahilde kordon boyunca yer yer su birikintileri de oluştu.