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Silivri'de denize çamur aktı
Silivri'de denize çamur aktı
Silivri'de etkili olan sağanak yağışın ardından denize çamur aktı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T13:35+0300
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türkiye
silivri
deniz
sahil
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
çamur
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İstanbul'un Silivri ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağmur nedeniyle Boğluca Deresi'nden Marmara Denizi'ne çamur aktı.Denizin özellikle sahile yakın olan kısmının kahverengine büründüğü görüldü. Sahilde kordon boyunca yer yer su birikintileri de oluştu.
türkiye
silivri
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silivri, deniz, sahil, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, çamur

Silivri'de denize çamur aktı

13:35 09.02.2022 (güncellendi: 13:40 09.02.2022)
© DHASilivri'de denize çamur aktı
Silivri'de denize çamur aktı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© DHA
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Silivri'de etkili olan sağanak yağışın ardından denize çamur aktı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.
Yağmur nedeniyle Boğluca Deresi'nden Marmara Denizi'ne çamur aktı.
Denizin özellikle sahile yakın olan kısmının kahverengine büründüğü görüldü. Sahilde kordon boyunca yer yer su birikintileri de oluştu.
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