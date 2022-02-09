Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220209/trakyada-karlar-eridi-ergene-nehri-tasinca-tarim-arazileri-sular-altinda-kaldi-1053662683.html
Trakya'da karlar eridi, Ergene Nehri taşınca tarım arazileri sular altında kaldı
Trakya'da karlar eridi, Ergene Nehri taşınca tarım arazileri sular altında kaldı
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, debisi artan Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T16:03+0300
2022-02-09T16:04+0300
yaşam
ergene nehri
trakya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053662791_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_701c1a7665eca70ec4ded536b83dc051.jpg
Kırklareli'ndeki Ergene Nehri, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak artınca taştı.Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı. Panayır alanındaki bazı yapıları da su bastı.Nehrin taşması sonucu Babaeski ilçesi Katranca ile Düğüncülü, Lüleburgaz ilçesi Ovacık köy yolları ulaşıma kapandı.DSİ'nin "sarı alarm" ikazı verdiği sabah saatlerinde 225 metreküp olarak kaydedilen nehrin debisi, son olarak 241 metreküp ölçüldü.DSİ ile Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
trakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053662791_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_9e06518fa5b4d552bfa468d1bf155c6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ergene nehri, trakya

Trakya'da karlar eridi, Ergene Nehri taşınca tarım arazileri sular altında kaldı

16:03 09.02.2022 (güncellendi: 16:04 09.02.2022)
© AAErgene Nehri
Ergene Nehri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
© AA
Abone ol
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, debisi artan Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.
Kırklareli'ndeki Ergene Nehri, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak artınca taştı.
Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı. Panayır alanındaki bazı yapıları da su bastı.
Nehrin taşması sonucu Babaeski ilçesi Katranca ile Düğüncülü, Lüleburgaz ilçesi Ovacık köy yolları ulaşıma kapandı.
DSİ'nin "sarı alarm" ikazı verdiği sabah saatlerinde 225 metreküp olarak kaydedilen nehrin debisi, son olarak 241 metreküp ölçüldü.
DSİ ile Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce