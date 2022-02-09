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Trakya'da karlar eridi, Ergene Nehri taşınca tarım arazileri sular altında kaldı
Trakya'da karlar eridi, Ergene Nehri taşınca tarım arazileri sular altında kaldı
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, debisi artan Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı. 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T16:03+0300
2022-02-09T16:03+0300
2022-02-09T16:04+0300
yaşam
ergene nehri
trakya
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Kırklareli'ndeki Ergene Nehri, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak artınca taştı.Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı. Panayır alanındaki bazı yapıları da su bastı.Nehrin taşması sonucu Babaeski ilçesi Katranca ile Düğüncülü, Lüleburgaz ilçesi Ovacık köy yolları ulaşıma kapandı.DSİ'nin "sarı alarm" ikazı verdiği sabah saatlerinde 225 metreküp olarak kaydedilen nehrin debisi, son olarak 241 metreküp ölçüldü.DSİ ile Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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ergene nehri, trakya
Trakya'da karlar eridi, Ergene Nehri taşınca tarım arazileri sular altında kaldı 16:03 09.02.2022 (güncellendi: 16:04 09.02.2022) Abone ol
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, debisi artan Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.
Kırklareli'ndeki Ergene Nehri, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak artınca taştı.
Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı. Panayır alanındaki bazı yapıları da su bastı.
Nehrin taşması sonucu Babaeski ilçesi Katranca ile Düğüncülü, Lüleburgaz ilçesi Ovacık köy yolları ulaşıma kapandı.
DSİ'nin "sarı alarm" ikazı verdiği sabah saatlerinde 225 metreküp olarak kaydedilen nehrin debisi, son olarak 241 metreküp ölçüldü.
DSİ ile Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.