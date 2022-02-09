https://tr.sputniknews.com/20220209/viyanada-nukleer-muzakereler-yeniden-baslarken-iran-devrim-muhafizlari-hayberkiran-fuzesini-tanitti-1053660036.html

Viyana'da nükleer müzakereler yeniden başlarken İran Devrim Muhafızları Hayberkıran füzesini tanıttı

Viyana'da nükleer müzakereler yeniden başlarken İran Devrim Muhafızları Hayberkıran füzesini tanıttı

Yılan hikayesine dönen nükleer müzakerelerin kritik aşamasının dün başlamasının ardından, Tahran'da düzenlenen törenle İran Devrim Muhafızları tarafından... 09.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-09T15:26+0300

2022-02-09T15:26+0300

2022-02-09T16:02+0300

dünya

iran

iran devrim muhafızları

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balistik füze

viyana

iran nükleer anlaşması

müzakere

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israil

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İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmayı kurtarmaya yönelik müzakerelerin dün Viyana'da yeniden başlanmasının ardından, bugün İran devlet televizyonundan yerli üretim yeni füze tanıtımı yapıldı.Hayber vadisine atıflaABD'nin bölgedeki üslerini ve İsrail'i vurabilecek 2000 km menzilli füzelere sahip olduğu savındaki İran'ın yeni füzesinin menzili 1450 km olarak duyuruldu. Uzun menzilli balistik füzenin adı, Arap Yarımadası'ndaki Hicaz'da Cahiliye döneminde Yahudilerin yerleştiği 7 sağlam kale bulunan, ancak 7. yüzyılda Müslümanların kontrolüne geçen sulak ve verimli Hayber vadisine atıfla Hayberşeken (Hayberkıran) olarak açıklandı. Tahran'da İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Genel Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin katıldığı tanıtım töreniyle ilgili haberde, Hayberşeken'in İran Devrim Muhafızları tarafından üretilip envantere alındığı belirtildi. 'Füze kalkanı delici'Devrim Muhafızları'nın 'en son stratejik başarısı' olarak sunulan üçüncü nesil uzun menzilli füze Hayberşeken, habere göre 'katı yakıtla çalışıyor, benzerlerine göre çok daha kısa sürede hazır edilip fırlatılıyor, yüksek isabet oranıyla füze kalkanlarını delebiliyor'.'İran balistik füze programını ilerletmeye devam edecek'Tahran, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a karşı önemli bir caydırıcılık unsuru gördüğü füze programını lağvetmesine yönelik Batı'nın taleplerini reddediyor. Nitekim Genelkurmay Başkanı Bakıri, törende, "İran balistik füze programını ilerletmeye devam edecek" vurgusunu yaptı. Borrell: Gelecek haftalarda anlaşmaya varabileceğimizi umuyorumNükleer programının da barışçı olduğunu belirten Tahran, Viyana'daki görüşmelerin 8. turuna girilmesine rağmen İran'a yönelik yaptırımların kalkmasına dair taleplerinin henüz doğru düzgün ele alınmamasından şikayetçi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin önerilerde bulunduğunu ve karşılıklı teklifler olduğunu söyleyerek "Gelecek haftalarda bir anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum. Konu çok gizli olduğu için daha fazla ayrıntıya giremiyorum" dedi.

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