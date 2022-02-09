https://tr.sputniknews.com/20220209/viyanada-nukleer-muzakereler-yeniden-baslarken-iran-devrim-muhafizlari-hayberkiran-fuzesini-tanitti-1053660036.html
Viyana'da nükleer müzakereler yeniden başlarken İran Devrim Muhafızları Hayberkıran füzesini tanıttı
Viyana'da nükleer müzakereler yeniden başlarken İran Devrim Muhafızları Hayberkıran füzesini tanıttı
Yılan hikayesine dönen nükleer müzakerelerin kritik aşamasının dün başlamasının ardından, Tahran'da düzenlenen törenle İran Devrim Muhafızları tarafından... 09.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-09T15:26+0300
2022-02-09T15:26+0300
2022-02-09T16:02+0300
dünya
iran
iran devrim muhafızları
uzun menzilli füze
balistik füze
viyana
iran nükleer anlaşması
müzakere
abd
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053660133_0:28:500:309_1920x0_80_0_0_5c57e9a983f4e69a20d7922d4d283e13.jpg
İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmayı kurtarmaya yönelik müzakerelerin dün Viyana'da yeniden başlanmasının ardından, bugün İran devlet televizyonundan yerli üretim yeni füze tanıtımı yapıldı.Hayber vadisine atıflaABD'nin bölgedeki üslerini ve İsrail'i vurabilecek 2000 km menzilli füzelere sahip olduğu savındaki İran'ın yeni füzesinin menzili 1450 km olarak duyuruldu. Uzun menzilli balistik füzenin adı, Arap Yarımadası'ndaki Hicaz'da Cahiliye döneminde Yahudilerin yerleştiği 7 sağlam kale bulunan, ancak 7. yüzyılda Müslümanların kontrolüne geçen sulak ve verimli Hayber vadisine atıfla Hayberşeken (Hayberkıran) olarak açıklandı. Tahran'da İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Genel Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin katıldığı tanıtım töreniyle ilgili haberde, Hayberşeken'in İran Devrim Muhafızları tarafından üretilip envantere alındığı belirtildi. 'Füze kalkanı delici'Devrim Muhafızları'nın 'en son stratejik başarısı' olarak sunulan üçüncü nesil uzun menzilli füze Hayberşeken, habere göre 'katı yakıtla çalışıyor, benzerlerine göre çok daha kısa sürede hazır edilip fırlatılıyor, yüksek isabet oranıyla füze kalkanlarını delebiliyor'.'İran balistik füze programını ilerletmeye devam edecek'Tahran, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a karşı önemli bir caydırıcılık unsuru gördüğü füze programını lağvetmesine yönelik Batı'nın taleplerini reddediyor. Nitekim Genelkurmay Başkanı Bakıri, törende, "İran balistik füze programını ilerletmeye devam edecek" vurgusunu yaptı. Borrell: Gelecek haftalarda anlaşmaya varabileceğimizi umuyorumNükleer programının da barışçı olduğunu belirten Tahran, Viyana'daki görüşmelerin 8. turuna girilmesine rağmen İran'a yönelik yaptırımların kalkmasına dair taleplerinin henüz doğru düzgün ele alınmamasından şikayetçi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin önerilerde bulunduğunu ve karşılıklı teklifler olduğunu söyleyerek "Gelecek haftalarda bir anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum. Konu çok gizli olduğu için daha fazla ayrıntıya giremiyorum" dedi.
iran
viyana
abd
israil
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053660133_55:0:500:334_1920x0_80_0_0_cb9ec9d03a5ac04ee6e96657eac1a9f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iran, iran devrim muhafızları, uzun menzilli füze, balistik füze, viyana, iran nükleer anlaşması, müzakere, abd, israil, suudi arabistan
Viyana'da nükleer müzakereler yeniden başlarken İran Devrim Muhafızları Hayberkıran füzesini tanıttı
15:26 09.02.2022 (güncellendi: 16:02 09.02.2022) Abone ol
Yılan hikayesine dönen nükleer müzakerelerin kritik aşamasının dün başlamasının ardından, Tahran'da düzenlenen törenle İran Devrim Muhafızları tarafından üretilip envantere alınan yeni uzun menzilli füzenin tanıtımı yapıldı.
İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmayı kurtarmaya yönelik müzakerelerin dün Viyana'da yeniden başlanmasının ardından, bugün İran devlet televizyonundan yerli üretim yeni füze tanıtımı yapıldı.
Hayber vadisine atıfla
ABD'nin bölgedeki üslerini ve İsrail'i vurabilecek 2000 km menzilli füzelere sahip olduğu savındaki İran'ın yeni füzesinin menzili 1450 km olarak duyuruldu. Uzun menzilli balistik füzenin adı, Arap Yarımadası'ndaki Hicaz'da Cahiliye döneminde Yahudilerin yerleştiği 7 sağlam kale bulunan, ancak 7. yüzyılda Müslümanların kontrolüne geçen sulak ve verimli Hayber vadisine atıfla Hayberşeken (Hayberkıran) olarak açıklandı.
Tahran'da İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Genel Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin katıldığı tanıtım töreniyle ilgili haberde, Hayberşeken'in İran Devrim Muhafızları tarafından üretilip envantere alındığı belirtildi.
'Füze kalkanı delici'
Devrim Muhafızları'nın 'en son stratejik başarısı' olarak sunulan üçüncü nesil uzun menzilli füze Hayberşeken, habere göre 'katı yakıtla çalışıyor, benzerlerine göre çok daha kısa sürede hazır edilip fırlatılıyor, yüksek isabet oranıyla füze kalkanlarını delebiliyor'.
'İran balistik füze programını ilerletmeye devam edecek'
Tahran, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a karşı önemli bir caydırıcılık unsuru gördüğü füze programını lağvetmesine yönelik Batı'nın taleplerini reddediyor. Nitekim Genelkurmay Başkanı Bakıri, törende, "İran balistik füze programını ilerletmeye devam edecek" vurgusunu yaptı.
Borrell: Gelecek haftalarda anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum
Nükleer programının da barışçı olduğunu belirten Tahran, Viyana'daki görüşmelerin 8. turuna girilmesine rağmen İran'a yönelik yaptırımların kalkmasına dair taleplerinin henüz doğru düzgün ele alınmamasından şikayetçi. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin önerilerde bulunduğunu ve karşılıklı teklifler olduğunu söyleyerek "Gelecek haftalarda bir anlaşmaya varabileceğimizi umuyorum. Konu çok gizli olduğu için daha fazla ayrıntıya giremiyorum" dedi.