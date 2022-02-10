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Yeni Zelanda'da aşı zorunluluğu karşıtı 'araçlı protestolarda' 120 gözaltı
Yeni Zelanda'da aşı zorunluluğu karşıtı 'araçlı protestolarda' 120 gözaltı
Yeni Zelanda'da aşı ve maske zorunluluğunu araçlarıyla protesto edenlerin, başkent Wellington'da parlamento önündeki eylemleri üçüncü gününde sürerken polis... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
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Yeni Zelanda'da aşı zorunluluğu karşıtı 'araçlı protestolarda' 120 gözaltı

15:57 10.02.2022
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Yeni Zelanda'da aşı ve maske zorunluluğunu araçlarıyla protesto edenlerin, başkent Wellington'da parlamento önündeki eylemleri üçüncü gününde sürerken polis, 120 protestocuyu gözaltına aldı.
© REUTERS / PRAVEEN MENON

Gözaltılar, Parlamento Başkanı Trevor Mallard'ın protestocuların bölgeye izinsiz girdiğini söylemesinin ardından geldi. Ülkenin diğer bölgelerinden 100'den fazla polis memurunun başkente çağrıldığı bildirilirken 120 kişi gözaltına alındı.

Gözaltılar, Parlamento Başkanı Trevor Mallard&#x27;ın protestocuların bölgeye izinsiz girdiğini söylemesinin ardından geldi. Ülkenin diğer bölgelerinden 100&#x27;den fazla polis memurunun başkente çağrıldığı bildirilirken 120 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / PRAVEEN MENON

Gözaltılar, Parlamento Başkanı Trevor Mallard'ın protestocuların bölgeye izinsiz girdiğini söylemesinin ardından geldi. Ülkenin diğer bölgelerinden 100'den fazla polis memurunun başkente çağrıldığı bildirilirken 120 kişi gözaltına alındı.

© REUTERS / PRAVEEN MENON

Wellington bölge komutanı Corrie Parnell, polisin protesto hakkını kabul ettiğini ancak bunun kamuoyunu etkilemeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek protestoculara defalarca alanı terk etmeleri için çağrıda bulunduklarını ve onları bölgeden tahliye etmeye başladıklarını kaydetti.

Wellington bölge komutanı Corrie Parnell, polisin protesto hakkını kabul ettiğini ancak bunun kamuoyunu etkilemeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek protestoculara defalarca alanı terk etmeleri için çağrıda bulunduklarını ve onları bölgeden tahliye etmeye başladıklarını kaydetti. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / PRAVEEN MENON

Wellington bölge komutanı Corrie Parnell, polisin protesto hakkını kabul ettiğini ancak bunun kamuoyunu etkilemeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek protestoculara defalarca alanı terk etmeleri için çağrıda bulunduklarını ve onları bölgeden tahliye etmeye başladıklarını kaydetti.

© REUTERS / PRAVEEN MENON

'Araçlı protestolar' salı günü ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz yaklaşık 1000 protestocunun araçlarıyla 8 Şubat'ta başkent sokaklarını saatlerce tıkaması ve ardından parlamentonun önünde toplanmasıyla başlamıştı.

&#x27;Araçlı protestolar&#x27; salı günü ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz yaklaşık 1000 protestocunun araçlarıyla 8 Şubat&#x27;ta başkent sokaklarını saatlerce tıkaması ve ardından parlamentonun önünde toplanmasıyla başlamıştı. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / PRAVEEN MENON

'Araçlı protestolar' salı günü ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz yaklaşık 1000 protestocunun araçlarıyla 8 Şubat'ta başkent sokaklarını saatlerce tıkaması ve ardından parlamentonun önünde toplanmasıyla başlamıştı.

© REUTERS / PRAVEEN MENON

Parlamento çevresindeki sokakların ortasına park edilen araçlar sokakları trafiğe kapatmıştı. Bölgedeki birçok iş yeri protestolar nedeniyle kapılarını kapatmıştı. Protestoları, öncekilerin aksine, milletvekillerinin büyük ölçüde görmezden geldiği aktarılırken, Başbakan Jacinda Ardern de protestocuları azınlık olarak nitelendirerek "Yeni Zelandalıların çoğu birbirlerini güvende tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar" demişti.

Parlamento çevresindeki sokakların ortasına park edilen araçlar sokakları trafiğe kapatmıştı. Bölgedeki birçok iş yeri protestolar nedeniyle kapılarını kapatmıştı. Protestoları, öncekilerin aksine, milletvekillerinin büyük ölçüde görmezden geldiği aktarılırken, Başbakan Jacinda Ardern de protestocuları azınlık olarak nitelendirerek &quot;Yeni Zelandalıların çoğu birbirlerini güvende tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar&quot; demişti. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / PRAVEEN MENON

Parlamento çevresindeki sokakların ortasına park edilen araçlar sokakları trafiğe kapatmıştı. Bölgedeki birçok iş yeri protestolar nedeniyle kapılarını kapatmıştı. Protestoları, öncekilerin aksine, milletvekillerinin büyük ölçüde görmezden geldiği aktarılırken, Başbakan Jacinda Ardern de protestocuları azınlık olarak nitelendirerek "Yeni Zelandalıların çoğu birbirlerini güvende tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar" demişti.

© REUTERS / PRAVEEN MENON

Protestocuların şikayetleri arasında öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların Kovid-19'a karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor. Protestocular, mağaza ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor. 5 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 salgını boyunca virüs kaynaklı 53 kişi öldü.

Protestocuların şikayetleri arasında öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların Kovid-19&#x27;a karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor. Protestocular, mağaza ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor. 5 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 salgını boyunca virüs kaynaklı 53 kişi öldü. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / PRAVEEN MENON

Protestocuların şikayetleri arasında öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların Kovid-19'a karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor. Protestocular, mağaza ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor. 5 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 salgını boyunca virüs kaynaklı 53 kişi öldü.

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