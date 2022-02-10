Yeni Zelanda'da aşı zorunluluğu karşıtı 'araçlı protestolarda' 120 gözaltı

Wellington bölge komutanı Corrie Parnell, polisin protesto hakkını kabul ettiğini ancak bunun kamuoyunu etkilemeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek protestoculara defalarca alanı terk etmeleri için çağrıda bulunduklarını ve onları bölgeden tahliye etmeye başladıklarını kaydetti.