https://tr.sputniknews.com/20220210/cem-yilmazin-karakomik-filmler-serisinin-senaryosu-kitap-oldu-1053700341.html

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin senaryosu kitap oldu

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin senaryosu kitap oldu

Cem Yılmaz'ın ‘Karakomik Filmler’ serisinin senaryosu kitaplaştı. İki kitaptan oluşan serinin ilk kitabında ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’, ikinci kitapta ‘Deli’ ve... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T13:00+0300

2022-02-10T13:00+0300

2022-02-10T13:04+0300

cem yılmaz

yaşam

kitap

film

senaryo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053700290_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_055083ee42764c4ad8b5e552a77a5ec3.jpg

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın ‘Karakomik’ film serisinin senaryosu ve senaryo notları kitap oldu. Yılmaz, İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan yeni kitaplarını sosyal medya hesabından duyurdu.'Fırından yeni çıktı'Yılmaz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Fırından yeni çıktı. Senaryo kitaplarıma 2 yeni kardeş geldi" ifadelerini kullandı.İki ayrı kitaptan oluşan serinin ilk kitabı Karakomik serisinin de ilki olan 2 Arada ve Kaçamak ikinci kitapta ise Deli ve Emanet serilerinin senaryoları bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20200701/cem-yilmazdan-netflixe-neyse-hadi-tamam-baristik-senin-de-isin-zor-1042368075.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cem yılmaz, kitap, film, senaryo