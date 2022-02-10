Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220210/cem-yilmazin-karakomik-filmler-serisinin-senaryosu-kitap-oldu-1053700341.html
Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin senaryosu kitap oldu
Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin senaryosu kitap oldu
Cem Yılmaz'ın ‘Karakomik Filmler’ serisinin senaryosu kitaplaştı. İki kitaptan oluşan serinin ilk kitabında ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’, ikinci kitapta ‘Deli’ ve... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T13:00+0300
2022-02-10T13:04+0300
cem yılmaz
yaşam
kitap
film
senaryo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053700290_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_055083ee42764c4ad8b5e552a77a5ec3.jpg
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın ‘Karakomik’ film serisinin senaryosu ve senaryo notları kitap oldu. Yılmaz, İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan yeni kitaplarını sosyal medya hesabından duyurdu.'Fırından yeni çıktı'Yılmaz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Fırından yeni çıktı. Senaryo kitaplarıma 2 yeni kardeş geldi" ifadelerini kullandı.İki ayrı kitaptan oluşan serinin ilk kitabı Karakomik serisinin de ilki olan 2 Arada ve Kaçamak ikinci kitapta ise Deli ve Emanet serilerinin senaryoları bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20200701/cem-yilmazdan-netflixe-neyse-hadi-tamam-baristik-senin-de-isin-zor-1042368075.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053700290_46:0:546:375_1920x0_80_0_0_8402470c73b81ed44e66e9883b7da607.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cem yılmaz, kitap, film, senaryo

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin senaryosu kitap oldu

13:00 10.02.2022 (güncellendi: 13:04 10.02.2022)
© Karakomik FilmlerKarakomik Filmler, Cem Yılmaz
Karakomik Filmler, Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Karakomik Filmler
Abone ol
Cem Yılmaz'ın ‘Karakomik Filmler’ serisinin senaryosu kitaplaştı. İki kitaptan oluşan serinin ilk kitabında ‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’, ikinci kitapta ‘Deli’ ve ‘Emanet’in senaryoları bulunuyor.
Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz'ın ‘Karakomik’ film serisinin senaryosu ve senaryo notları kitap oldu. Yılmaz, İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan yeni kitaplarını sosyal medya hesabından duyurdu.

'Fırından yeni çıktı'

Yılmaz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda "Fırından yeni çıktı. Senaryo kitaplarıma 2 yeni kardeş geldi" ifadelerini kullandı.
İki ayrı kitaptan oluşan serinin ilk kitabı Karakomik serisinin de ilki olan 2 Arada ve Kaçamak ikinci kitapta ise Deli ve Emanet serilerinin senaryoları bulunuyor.
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2020
DÜNYA
Cem Yılmaz'dan Netflix'e: Neyse hadi tamam barıştık, senin de işin zor
1 Temmuz 2020, 19:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала