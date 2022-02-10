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https://tr.sputniknews.com/20220210/deutsche-wellenin-isten-cikardigi-lubnanli-gazeteci-kararin-hukuk-disi-oldugunu-soyledi-1053720034.html
Deutsche Welle'nin işten çıkardığı Lübnanlı gazeteci kararın hukuk dışı olduğunu söyledi
Deutsche Welle'nin işten çıkardığı Lübnanlı gazeteci kararın hukuk dışı olduğunu söyledi
Alman kamusal medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW), 'antisemitik ifadeler kullandığı' iddiasıyla işine son verdiği gazetecilerden Lübnanlı Davud İbrahim... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T21:25+0300
2022-02-10T21:25+0300
dünya
lübnan
israil
anti semitizm
dw
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İbrahim, DW Genel Müdürü Peter Limbourg'un 8 Şubat'ta, 5 Arap gazetecinin işten çıkarıldığını, 8 şüpheli hakkında ise incelemenin sürdüğünü açıklamasıyla ilgili kararın hukuk dışı ve DW ile yaptıkları sözleşmeye aykırı olduğunu belirtti. İbrahim, "Sözleşmenin maddelerinden biri çalıştığım ülkenin (Lübnan) kanunlarına saygı gösterilmesini öngörüyor. Lübnan kanunları İsrail'i, Lübnan'la savaş halinde olan ve topraklarının bir kısmını işgal eden devlet olarak görüyor. Bu nedenle İsrail'e düşmanlık Lübnan kanunlarına uygun bir pozisyon." dedi.İbrahim "Yahudi düşmanlığı ise mantıksız bir suçlama, çünkü biz kendimizi Sami (Semitic) olarak görüyoruz. Neden kendime düşmanlık edeyim?" ifadelerini kullandı.DW Genel Müdürü Peter Limbourg, 8 Şubat'ta düzenlenen basın toplantısında, 5 Arap gazetecinin işten çıkarıldığını, 8 şüpheli hakkında ise incelemenin sürdüğünü doğrulamıştı.Lübnan Basın Editörleri Sendikası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnanlı Davud İbrahim ve Basil el-Arizi ile 3 Arap uyruklu çalışanın işten çıkarılması kararını kınamıştı.
lübnan
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lübnan, israil, anti semitizm, dw

Deutsche Welle'nin işten çıkardığı Lübnanlı gazeteci kararın hukuk dışı olduğunu söyledi

21:25 10.02.2022
© REUTERS / Annegret HilseDeutsche Welle (DW)
Deutsche Welle (DW) - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Annegret Hilse
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Alman kamusal medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW), 'antisemitik ifadeler kullandığı' iddiasıyla işine son verdiği gazetecilerden Lübnanlı Davud İbrahim, kararı "hukuk dışı ve mantıksız" olarak nitelendirdi.
İbrahim, DW Genel Müdürü Peter Limbourg'un 8 Şubat'ta, 5 Arap gazetecinin işten çıkarıldığını, 8 şüpheli hakkında ise incelemenin sürdüğünü açıklamasıyla ilgili kararın hukuk dışı ve DW ile yaptıkları sözleşmeye aykırı olduğunu belirtti. İbrahim, "Sözleşmenin maddelerinden biri çalıştığım ülkenin (Lübnan) kanunlarına saygı gösterilmesini öngörüyor. Lübnan kanunları İsrail'i, Lübnan'la savaş halinde olan ve topraklarının bir kısmını işgal eden devlet olarak görüyor. Bu nedenle İsrail'e düşmanlık Lübnan kanunlarına uygun bir pozisyon." dedi.
İbrahim "Yahudi düşmanlığı ise mantıksız bir suçlama, çünkü biz kendimizi Sami (Semitic) olarak görüyoruz. Neden kendime düşmanlık edeyim?" ifadelerini kullandı.
DW Genel Müdürü Peter Limbourg, 8 Şubat'ta düzenlenen basın toplantısında, 5 Arap gazetecinin işten çıkarıldığını, 8 şüpheli hakkında ise incelemenin sürdüğünü doğrulamıştı.
Lübnan Basın Editörleri Sendikası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnanlı Davud İbrahim ve Basil el-Arizi ile 3 Arap uyruklu çalışanın işten çıkarılması kararını kınamıştı.
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