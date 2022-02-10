https://tr.sputniknews.com/20220210/deutsche-wellenin-isten-cikardigi-lubnanli-gazeteci-kararin-hukuk-disi-oldugunu-soyledi-1053720034.html

Deutsche Welle'nin işten çıkardığı Lübnanlı gazeteci kararın hukuk dışı olduğunu söyledi

Deutsche Welle'nin işten çıkardığı Lübnanlı gazeteci kararın hukuk dışı olduğunu söyledi

Alman kamusal medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW), 'antisemitik ifadeler kullandığı' iddiasıyla işine son verdiği gazetecilerden Lübnanlı Davud İbrahim... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T21:25+0300

2022-02-10T21:25+0300

2022-02-10T21:25+0300

dünya

lübnan

israil

anti semitizm

dw

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1053491464_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_87987fce436d9a6efd3976d83b026597.jpg

İbrahim, DW Genel Müdürü Peter Limbourg'un 8 Şubat'ta, 5 Arap gazetecinin işten çıkarıldığını, 8 şüpheli hakkında ise incelemenin sürdüğünü açıklamasıyla ilgili kararın hukuk dışı ve DW ile yaptıkları sözleşmeye aykırı olduğunu belirtti. İbrahim, "Sözleşmenin maddelerinden biri çalıştığım ülkenin (Lübnan) kanunlarına saygı gösterilmesini öngörüyor. Lübnan kanunları İsrail'i, Lübnan'la savaş halinde olan ve topraklarının bir kısmını işgal eden devlet olarak görüyor. Bu nedenle İsrail'e düşmanlık Lübnan kanunlarına uygun bir pozisyon." dedi.İbrahim "Yahudi düşmanlığı ise mantıksız bir suçlama, çünkü biz kendimizi Sami (Semitic) olarak görüyoruz. Neden kendime düşmanlık edeyim?" ifadelerini kullandı.DW Genel Müdürü Peter Limbourg, 8 Şubat'ta düzenlenen basın toplantısında, 5 Arap gazetecinin işten çıkarıldığını, 8 şüpheli hakkında ise incelemenin sürdüğünü doğrulamıştı.Lübnan Basın Editörleri Sendikası konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnanlı Davud İbrahim ve Basil el-Arizi ile 3 Arap uyruklu çalışanın işten çıkarılması kararını kınamıştı.

lübnan

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lübnan, israil, anti semitizm, dw