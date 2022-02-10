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Güvenlik görevlisi milyon dolarlık tablodaki yüzlere göz çizdi
Güvenlik görevlisi milyon dolarlık tablodaki yüzlere göz çizdi
Süprematizm hareketinin yaratıcısı Rus ressam Kazimir Maleviç’in öğrencisi Anna Leporskaya’nın imzasını taşıyan ‘Üç Figür’ isimli tablodaki yüzlerden ikisine... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T15:29+0300
2022-02-10T15:33+0300
rusya
tablo
göz
restoran
yaşam
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Merkezdeki sanat galerisinde sergilenen ve sigorta bedeli 75 milyon ruble (1.3 milyon dolar) olan Leporskaya imzalı tabloya ocak ayında kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce tükenmez kalemle göz çizilerek zarar verildiği bildirilmişti.Merkezden yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma neticesinde tabloya zarar veren kişinin kimliği belli oldu.Gazetecilere konuşan merkezden bir sözcü, “İnceleme neticesinde Anna Leporskaya’nın tablosundaki figürlere göz çizen kişinin kimliği tespit edildi. Bu kişi merkezin güvenliğinden sorumlu özel şirketin bir görevlisi” ifadelerini kullandı.Şu anda tablo restorasyondan geçiyor.Daha önce Tretyakov Galerisi koleksiyonundan, 1932-1934’e tarihlenen tablonun üzerine bir sergi sırasında tükenmez kalemle göz çizildiği bilgisi verilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Tablonun restorasyonu için gerekli ücretin 250 bin ruble (3 bin 350 dolar) olarak değerlendirildiği aktarılmıştı.
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rusya, tablo, göz, restoran

Güvenlik görevlisi milyon dolarlık tablodaki yüzlere göz çizdi

15:29 10.02.2022 (güncellendi: 15:33 10.02.2022)
© DHARusya’da güvenlik görevlisinin tükenmez kalemle göz çizdiği Yeltsin Kültür Sanat Merkezi’nde sergilenen 1.3 milyon dolarlık bir tablo
Rusya’da güvenlik görevlisinin tükenmez kalemle göz çizdiği Yeltsin Kültür Sanat Merkezi’nde sergilenen 1.3 milyon dolarlık bir tablo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© DHA
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Süprematizm hareketinin yaratıcısı Rus ressam Kazimir Maleviç’in öğrencisi Anna Leporskaya’nın imzasını taşıyan ‘Üç Figür’ isimli tablodaki yüzlerden ikisine, Yekaterinburg’daki Yeltsin Merkezi’nde görev yapan özel güvenlik görevlisi tarafından tükenmez kalemle göz çizildiği belirtildi.
Merkezdeki sanat galerisinde sergilenen ve sigorta bedeli 75 milyon ruble (1.3 milyon dolar) olan Leporskaya imzalı tabloya ocak ayında kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce tükenmez kalemle göz çizilerek zarar verildiği bildirilmişti.
Merkezden yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma neticesinde tabloya zarar veren kişinin kimliği belli oldu.
Gazetecilere konuşan merkezden bir sözcü, “İnceleme neticesinde Anna Leporskaya’nın tablosundaki figürlere göz çizen kişinin kimliği tespit edildi. Bu kişi merkezin güvenliğinden sorumlu özel şirketin bir görevlisi” ifadelerini kullandı.
Şu anda tablo restorasyondan geçiyor.
Daha önce Tretyakov Galerisi koleksiyonundan, 1932-1934’e tarihlenen tablonun üzerine bir sergi sırasında tükenmez kalemle göz çizildiği bilgisi verilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Tablonun restorasyonu için gerekli ücretin 250 bin ruble (3 bin 350 dolar) olarak değerlendirildiği aktarılmıştı.
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