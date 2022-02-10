https://tr.sputniknews.com/20220210/guvenlik-gorevlisi-milyon-dolarlik-tablodaki-yuzlere-goz-cizdi-1053697039.html

Güvenlik görevlisi milyon dolarlık tablodaki yüzlere göz çizdi

Güvenlik görevlisi milyon dolarlık tablodaki yüzlere göz çizdi

Süprematizm hareketinin yaratıcısı Rus ressam Kazimir Maleviç’in öğrencisi Anna Leporskaya’nın imzasını taşıyan ‘Üç Figür’ isimli tablodaki yüzlerden ikisine... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T15:29+0300

2022-02-10T15:29+0300

2022-02-10T15:33+0300

rusya

tablo

göz

restoran

yaşam

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Merkezdeki sanat galerisinde sergilenen ve sigorta bedeli 75 milyon ruble (1.3 milyon dolar) olan Leporskaya imzalı tabloya ocak ayında kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce tükenmez kalemle göz çizilerek zarar verildiği bildirilmişti.Merkezden yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma neticesinde tabloya zarar veren kişinin kimliği belli oldu.Gazetecilere konuşan merkezden bir sözcü, “İnceleme neticesinde Anna Leporskaya’nın tablosundaki figürlere göz çizen kişinin kimliği tespit edildi. Bu kişi merkezin güvenliğinden sorumlu özel şirketin bir görevlisi” ifadelerini kullandı.Şu anda tablo restorasyondan geçiyor.Daha önce Tretyakov Galerisi koleksiyonundan, 1932-1934’e tarihlenen tablonun üzerine bir sergi sırasında tükenmez kalemle göz çizildiği bilgisi verilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Tablonun restorasyonu için gerekli ücretin 250 bin ruble (3 bin 350 dolar) olarak değerlendirildiği aktarılmıştı.

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rusya, tablo, göz, restoran