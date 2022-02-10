Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220210/halil-falyali-cinayeti-soylemez-kardeslere-gozalti-1053697222.html
Halil Falyalı cinayeti: İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı
Halil Falyalı cinayeti: İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı
Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:25+0300
2022-02-10T12:28+0300
türkiye
halil falyalı
cinayet
kıbrıs
kuzey kıbrıs
kumarhane
gözaltı
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053626414_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_877c561b00ee0d189e15dec16389bf27.jpg
Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs'tan tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/falyalinin-bedeninden-16-mermi-cikartildi-1053686648.html
türkiye
kıbrıs
kuzey kıbrıs
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053626414_0:210:720:750_1920x0_80_0_0_853fa952a6be3623f748484cd821b193.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
halil falyalı, cinayet, kıbrıs, kuzey kıbrıs, kumarhane, gözaltı, istanbul

Halil Falyalı cinayeti: İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı

12:25 10.02.2022 (güncellendi: 12:28 10.02.2022)
© Fotoğraf : FacebookHalil Falyalı
Halil Falyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Fotoğraf : Facebook
Abone ol
Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına alındığı öğrenildi.
Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi.
Şüphelilerin cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs'tan tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.
Halil Falyalı cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
TÜRKİYE
Falyalı cinayeti: Bedeninden 16 mermi çıkartıldı
07:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала