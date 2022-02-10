https://tr.sputniknews.com/20220210/halil-falyali-cinayeti-soylemez-kardeslere-gozalti-1053697222.html

Halil Falyalı cinayeti: İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı

Halil Falyalı cinayeti: İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı

Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T12:25+0300

2022-02-10T12:25+0300

2022-02-10T12:28+0300

türkiye

halil falyalı

cinayet

kıbrıs

kuzey kıbrıs

kumarhane

gözaltı

istanbul

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Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs'tan tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220210/falyalinin-bedeninden-16-mermi-cikartildi-1053686648.html

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halil falyalı, cinayet, kıbrıs, kuzey kıbrıs, kumarhane, gözaltı, istanbul