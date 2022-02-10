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Halil Falyalı cinayeti: İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı
Halil Falyalı cinayeti: İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı
Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:25+0300
2022-02-10T12:25+0300
2022-02-10T12:28+0300
türkiye
halil falyalı
cinayet
kıbrıs
kuzey kıbrıs
kumarhane
gözaltı
istanbul
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Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi. Şüphelilerin cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs'tan tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/falyalinin-bedeninden-16-mermi-cikartildi-1053686648.html
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halil falyalı, cinayet, kıbrıs, kuzey kıbrıs, kumarhane, gözaltı, istanbul
Halil Falyalı cinayeti: İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı 12:25 10.02.2022 (güncellendi: 12:28 10.02.2022) Abone ol
Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamının gözaltına alındığı öğrenildi.
Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin
'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ile 2 adamı olduğu belirtildi.
Şüphelilerin cinayetin ardından Kuzey Kıbrıs'tan tekne ile Türkiye'ye geçtiği kaydedildi. Şüpheliler,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.